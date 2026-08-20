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'Liverpool aast op oud-Feyenoorder: openingsbod van 58 miljoen euro afgeslagen'

20 augustus 2026, 17:50
'Liverpool aast op oud-Feyenoorder: openingsbod van 58 miljoen euro afgeslagen'
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Brighton & Hove Albion heeft een bod van 58 miljoen euro van Liverpool op voormalig Feyenoord-speler Yankuba Minteh afgeslagen. Dat wordt onder meer gemeld door de vooraanstaande transferjournalist David Ornstein van The Athletic.

De inmiddels 22-jarige Minteh werd in het seizoen 2023/24 door Feyenoord gehuurd van Newcastle United. Namens de Rotterdammers kwam de Gambiaan onder trainer Arne Slot tot 37 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 11 doelpunten en 5 assists. Het bleek niet genoeg voor een nieuwe kans in Newcastle, want na zijn jaar in De Kuip werd Minteh voor 35 miljoen euro verkocht aan Brighton. Inmiddels staat de teller op 73 wedstrijden voor The Seagulls, waarin Minteh 10 keer scoorde en 9 assists achter zijn naam kreeg.

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Slot tekende in 2024 eveneens in Engeland en ging aan de slag bij Liverpool. Daarna doken af en toe geruchten op dat de trainer op Anfield mogelijk voor een hereniging met Minteh zou gaan. Zover kwam het echter niet en dat gaat ook niet meer gebeuren, want Slot werd deze zomer na twee seizoenen op straat gezet door The Reds en vervangen door Andoni Iraola, die overkwam van Bournemouth.

De toekomst van Minteh ligt mogelijk tóch bij Liverpool. Ornstein schrijft dat de club een openingsbod van 50 miljoen pond (omgerekend ruim 58 miljoen euro) bij Brighton heeft neergelegd. Dat zou echter zijn afgewezen.

Minteh komt voorlopig sowieso niet in actie. De aanvaller raakte eerder deze maand geblesseerd in een vriendschappelijke wedstrijd tegen AS Roma, waardoor hij naar verwachting pas in oktober zijn rentree op het veld kan gaan maken.

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Yankuba Minteh

Yankuba Minteh
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 22 jaar (22 jul. 2004)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
34
3
2024/2025
Brighton
32
6
2023/2024
Feyenoord
27
10
2022/2023
OB
17
4

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PT
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Leeds
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Liverpool
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