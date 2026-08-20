Live voetbal 16

LIVE Conference League | Ajax maakt opstelling tegen FC Sion bekend

20 augustus 2026, 19:00
Een liveverslag van de wedstrijd tussen FC Sion en Ajax
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ajax opent de play-offs om een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League vanavond met een uitwedstrijd tegen FC Sion. De Amsterdammers hopen in Zwitserland een goede uitgangspositie veilig te stellen voor de return, volgende week in Amsterdam. Gaat dat lukken? Om 20.15 uur gaat de bal rollen in het Stade de Tourbillon, mis niets en volg FC Sion - Ajax in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE Conference League: FC Sion - Ajax

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5m geleden

19:58

De man op doel bij Ajax

1u geleden

19:01

De opstellingen zijn bekend!

Opstelling FC Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Hefti; Kabacalman, Batata; Chouaref, Boteli, Surdez; Nivokazi

Opstelling Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Klaassen, Regeer, Brandt; Berghuis, Leonardo, Gloukh

Gaaei, Brandt en Leonardo beginnen in de basis, nadat ze zondag tegen sc Heerenveen nog op de bank zaten.

1u geleden

18:49

De weg van FC Sion

Sion heeft ook al twee voorrondes achter de rug. De Zwitsers waren eerst te sterk voor BATE Borisov. Na een 1-1 gelijkspel in Wit-Rusland won Sion in eigen huis overtuigend met 4-0. Vervolgens werd ook uit bij FC Noah gelijkgespeeld (2-2), waarna Sion de klus voor eigen publiek klaarde (2-1). 

1u geleden

18:35

Zo bereikte Ajax de play-offs

Ajax plaatste zich als winnaar van de Eredivisie-play-offs van afgelopen seizoen voor de tweede voorronde van de Conference League. Daarin werd met gemak afgerekend met FK Vojvodina, dat zowel in Servië als in Amsterdam met 4-1 werd geklopt. Vervolgens wachtte in de derde voorronde een tweeluik met het Ierse Shelbourne FC. Na een 3-1 thuisoverwinning was een 2-2 gelijkspel bij de return voldoende om door te stoten tot de play-offs.

1u geleden

18:33

Welkom!

Goedenavond en welkom in dit liveblog. Hier volgen we de komende uren alle ontwikkelingen rond de wedstrijd FC Sion - Ajax in de play-offs om een plek in de Conference League.

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dilima1966
3.999 Reacties
1.165 Dagen lid
18.785 Likes
dilima1966
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Gelukkig maar dat hij een andere opstellen heeft dan hier eerst wordt aangegeven ik had liever gezien met start Tolu Arokodare

CG
3.802 Reacties
1.122 Dagen lid
14.238 Likes
CG
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@dilima1966 Was zeker niet slecht, mogelijk beter!!

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.999 Reacties
1.165 Dagen lid
18.785 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gelukkig maar dat hij een andere opstellen heeft dan hier eerst wordt aangegeven ik had liever gezien met start Tolu Arokodare

CG
3.802 Reacties
1.122 Dagen lid
14.238 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 Was zeker niet slecht, mogelijk beter!!

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Sion - Ajax

FC Sion
20:15
Ajax
Vandaag om 20:15
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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