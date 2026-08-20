LIVE Conference League | Ajax maakt opstelling tegen FC Sion bekend

Ajax opent de play-offs om een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League vanavond met een uitwedstrijd tegen FC Sion. De Amsterdammers hopen in Zwitserland een goede uitgangspositie veilig te stellen voor de return, volgende week in Amsterdam. Gaat dat lukken? Om 20.15 uur gaat de bal rollen in het Stade de Tourbillon, mis niets en volg FC Sion - Ajax in dit liveblog van FCUpdate.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.