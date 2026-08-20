LIVE Conference League | Ajax maakt opstelling tegen FC Sion bekend

Ajax plaatste zich als winnaar van de Eredivisie-play-offs van afgelopen seizoen voor de tweede voorronde van de Conference League. Daarin werd met gemak afgerekend met FK Vojvodina, dat zowel in Servië als in Amsterdam met 4-1 werd geklopt. Vervolgens wachtte in de derde voorronde een tweeluik met het Ierse Shelbourne FC. Na een 3-1 thuisoverwinning was een 2-2 gelijkspel bij de return voldoende om door te stoten tot de play-offs.