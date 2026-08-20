Noa Vahle voorziet bizarre ontwikkeling in de Champions League

Noa Vahle voorziet dat clubs uit Saudi-Arabië in de toekomst mogelijk gaan meedoen aan de Europese Champions League. Dat zegt de sportverslaggever donderdag in het SBS-programma Nieuws van de Dag.

Al sinds een aantal seizoenen trekt de Saudi Pro League de ene na de andere grote naam aan. Waar het eerst nog voornamelijk ging om sterren op leeftijd, zoals Cristiano Ronaldo, Neymar en Karim Benzema, is de afgelopen tijd een kentering te zien. Inmiddels trekken ook spelers in of zelfs vóór hun prime naar het steenrijke land.

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Zo maakte Tijjani Reijnders (28) gisteren officieel de overstap van Manchester City naar Al-Qadsiah, dat naar verluidt een transfersom van rond de 61 miljoen euro betaalt. Reijnders gaat de komende vier jaar meer dan 100 miljoen euro verdienen, een bedrag waar hij in Engeland nooit aan was gekomen. En wat te denken van Crysencio Summerville? De 24-jarige buitenspeler tekende eerder deze zomer voor naar verluidt zo'n 15 miljoen euro per jaar een contract bij Al-Hilal, dat bijna 80 miljoen euro overmaakte om hem los te weken bij West Ham United.

De opvallende transfers komen ter sprake in Nieuws van de Dag. Vahle zegt dat het buiten kijf staat dat het 'zonde' is dat spelers als Summerville en Reijnders in deze fase van hun loopbaan al besluiten om Europa achter zich te laten, al begrijpt zij uiteraard wel waaróm ze dat doen. "Als ik tegen jou zeg: Pim (Sedee, red.), 100 miljoen in vijf jaar, dan ben je ook weg", zegt ze tegen de presentator van het programma.

"Het is wel zonde", vervolgt Vahle. "Nu zijn het Summerville en Reijnders, maar uiteindelijk moet je niet hopen dat de echte, échte toppers, spelers als Jude Bellingham of Kylian Mbappé, een keer die kant op gaan." Medegast Wierd Duk maakt zich geen illusies: "Dat gaat gebeuren", stelt de Telegraaf-journalist.

Mocht dat scenario daadwerkelijk uitkomen, dan zou het maar zo kunnen dat Saudische clubs in de toekomst in de Europese Champions League gaan spelen, voorziet Vahle. "Dan gaat de UEFA natuurlijk kijken: als dáár alle toppers zitten, hoe gaan we die dan bij ons halen?" Duk vraagt: "Dat is ook hun doel, uiteindelijk, van die clubs?", waarop Vahle bevestigt: "Dat denk ik wel."

De discussie over Saudi-Arabië is in onderstaand video-fragment te zien vanaf minuut 9.00.

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