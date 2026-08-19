Live voetbal

Teruglezen | Bodø/Glimt maatje te groot voor NEC: Champions League lijkt ver weg

19 augustus 2026, 22:56
Liveblog van de wedstrijd tussen NEC en Bodø/Glimt
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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N.E.C. begint vanavond aan de laatste horde op weg naar een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. In de play-offs openen de Nijmegenaren met een thuiswedstrijd tegen FK Bodø/Glimt. Slaagt de ploeg van Dick Schreuder erin om een goede uitgangspositie te verkrijgen voor de return, volgende week in Noorwegen? Om 21.00 uur gaat de bal rollen in het Goffertstadion, mis niets en volg N.E.C. - FC Bodø/Glimt in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE Champions League: NEC - Bodø/Glimt

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14m geleden

22:59

Einde liveblog

Daarmee komt ook dit liveblog ten einde. Bedankt voor het meelezen, en slaap lekker alvast!

17m geleden

22:56

Afgelopen!

En dan zit het erop. NEC gaat op eigen veld met 1-3 onderuit tegen Bodo/Glimt, waardoor het hoofdtoernooi van de Champions League ver weg lijkt. Volgende week is de return in Noorwegen, dan zal blijken of de late goal van Bischoff nog wat gewicht in de schaal legt, of dat NEC 'veroordeeld' wordt tot de Europa League.

NEC wordt te laat wakker tegen Bodø/Glimt en ziet CL uit zicht verdwijnen

NEC wordt te laat wakker tegen Bodø/Glimt en ziet CL uit zicht verdwijnen

NEC heeft in De Goffert een pijnlijke nederlaag geleden tegen Bodø/Glimt in de laatste voorronde van de Champions League

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19m geleden

22:54

90+3' - Schot Lebreton (1-3)

Lebreton probeert het nog van afstand, maar ook hij schiet hoog over.

20m geleden

22:53

🟨90+2' - Geel Monteiro (1-3)

Monteiro heeft geel gekregen, niet helemaal duidelijk waarom maar vermoedelijk protesteren.

20m geleden

22:52

🔄90+1' - Dubbele wissel Bodo/Glimt (1-3)

Terwijl de drie minuten blessuretijd ingaan (waar Tadic zich over opwindt, hij vindt dat er wel meer bij mag komen), wisselt Knutsen opnieuw. Auklend en Fet maken plaats voor Mvuka en Nielsen.

22m geleden

22:50

90' - Vuurpijl Monteiro (1-3)

Monteiro probeert het van heel ver, maar schiet ook heel hoog over.

24m geleden

22:49

88' - Poging Bischoff (1-3)

Nu komt Bischoff weer tot een schot, maar dat wordt geblokt. De hoekschop levert vervolgens niets op voor NEC.

25m geleden

22:48

87' - Paal! (1-3)

Daar was het zelfs bijna al 2-3! NEC kopt op de paal, waarna Sierhuis de rebound er niet in krijgt.

27m geleden

22:46

⚽85' - NEC doet wat terug! (1-3)

En dan heeft NEC in ieder geval een goal te pakken! Tadic verlengt een voorzet vanaf de rechterflank bij de eerste paal, waarna Bischoff bij de tweede paal van dichtbij kan binnentikken: 1-3!

29m geleden

22:43

🔄81' - Dubbele wissel NEC (0-3)

Schreuder voert nog een dubbele wissel door. Eerst lijken Kers en Gabriel Brás (die zijn debuut zou maken) erin te gaan komen, maar dan gaat Fonville erbij zitten. Hij blijkt niet verder te kunnen en dan wordt het niet Brás, maar een andere debutant die erin komt: Almugera Kabar. Kers heeft overigens de plek van Chery overgenomen, taalkundig gezien wel een mooie wissel 🍒.

32m geleden

22:40

80' - Voorzet Tahaui (0-3)

Tahaui met een gevaarlijk indraaiende voorzet richting tweede paal. Niemand komt eraan en dan heeft Haikin 'm te pakken.

36m geleden

22:37

🔄76' - Dubbele wissel Bodo/Glimt (0-3)

Knutsen brengt twee voormalig Eredivsiespelers binnen de lijnen: Joshua Kitolano (ex-Sparta) en Isak Maatta (ex-FC Groningen). Zij vervangen Blomberg en Bjorkan, die we natuurlijk nog kennen van zijn tijd bij Feyenoord.

37m geleden

22:35

75' - NEC blaft, maar bijt niet (0-3)

NEC blijft aandringen, maar echt doorbijten lukt niet.

40m geleden

22:33

73' - Schot Chery (0-3)

Het schot van Chery belandt daarna wél tussen de palen, maar Haikin redt.

40m geleden

22:33

72' - Schot Monteiro gekraakt (0-3)

Invaller Monteiro probeert het van afstand, maar zijn schot belandt in de onderbuik van Blomberg, die even aangeslagen blijft liggen.

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Kramer
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3.193 Reacties
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20.600 Likes
Kramer
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Jammer, deze zijn toch echt te goed voor NEC. Maar NEC heeft een leuke ploeg om in de EL best wat klaar te stomen, even geluk hebben met de loting.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.193 Reacties
1.423 Dagen lid
20.600 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Jammer, deze zijn toch echt te goed voor NEC. Maar NEC heeft een leuke ploeg om in de EL best wat klaar te stomen, even geluk hebben met de loting.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Meer nieuws

NEC - Bodø/Glimt

N.E.C.
1 - 3
FK Bodø/Glimt
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

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Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (2 aug. 1971)

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