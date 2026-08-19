Teruglezen | Bodø/Glimt maatje te groot voor NEC: Champions League lijkt ver weg

N.E.C. begint vanavond aan de laatste horde op weg naar een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. In de play-offs openen de Nijmegenaren met een thuiswedstrijd tegen FK Bodø/Glimt. Slaagt de ploeg van Dick Schreuder erin om een goede uitgangspositie te verkrijgen voor de return, volgende week in Noorwegen? Om 21.00 uur gaat de bal rollen in het Goffertstadion, mis niets en volg N.E.C. - FC Bodø/Glimt in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE Champions League: NEC - Bodø/Glimt Sorteer op: Laatste Oudste Einde liveblog Daarmee komt ook dit liveblog ten einde. Bedankt voor het meelezen, en slaap lekker alvast! Afgelopen! En dan zit het erop. NEC gaat op eigen veld met 1-3 onderuit tegen Bodo/Glimt, waardoor het hoofdtoernooi van de Champions League ver weg lijkt. Volgende week is de return in Noorwegen, dan zal blijken of de late goal van Bischoff nog wat gewicht in de schaal legt, of dat NEC 'veroordeeld' wordt tot de Europa League. NEC wordt te laat wakker tegen Bodø/Glimt en ziet CL uit zicht verdwijnen NEC heeft in De Goffert een pijnlijke nederlaag geleden tegen Bodø/Glimt in de laatste voorronde van de Champions League Lees verder 90+3' - Schot Lebreton (1-3) Lebreton probeert het nog van afstand, maar ook hij schiet hoog over. 🟨90+2' - Geel Monteiro (1-3) Monteiro heeft geel gekregen, niet helemaal duidelijk waarom maar vermoedelijk protesteren. 🔄90+1' - Dubbele wissel Bodo/Glimt (1-3) Terwijl de drie minuten blessuretijd ingaan (waar Tadic zich over opwindt, hij vindt dat er wel meer bij mag komen), wisselt Knutsen opnieuw. Auklend en Fet maken plaats voor Mvuka en Nielsen. 90' - Vuurpijl Monteiro (1-3) Monteiro probeert het van heel ver, maar schiet ook heel hoog over. 88' - Poging Bischoff (1-3) Nu komt Bischoff weer tot een schot, maar dat wordt geblokt. De hoekschop levert vervolgens niets op voor NEC. 87' - Paal! (1-3) Daar was het zelfs bijna al 2-3! NEC kopt op de paal, waarna Sierhuis de rebound er niet in krijgt. ⚽85' - NEC doet wat terug! (1-3) BREAKING En dan heeft NEC in ieder geval een goal te pakken! Tadic verlengt een voorzet vanaf de rechterflank bij de eerste paal, waarna Bischoff bij de tweede paal van dichtbij kan binnentikken: 1-3! 🔄81' - Dubbele wissel NEC (0-3) Schreuder voert nog een dubbele wissel door. Eerst lijken Kers en Gabriel Brás (die zijn debuut zou maken) erin te gaan komen, maar dan gaat Fonville erbij zitten. Hij blijkt niet verder te kunnen en dan wordt het niet Brás, maar een andere debutant die erin komt: Almugera Kabar. Kers heeft overigens de plek van Chery overgenomen, taalkundig gezien wel een mooie wissel 🍒. 80' - Voorzet Tahaui (0-3) Tahaui met een gevaarlijk indraaiende voorzet richting tweede paal. Niemand komt eraan en dan heeft Haikin 'm te pakken. 🔄76' - Dubbele wissel Bodo/Glimt (0-3) Knutsen brengt twee voormalig Eredivsiespelers binnen de lijnen: Joshua Kitolano (ex-Sparta) en Isak Maatta (ex-FC Groningen). Zij vervangen Blomberg en Bjorkan, die we natuurlijk nog kennen van zijn tijd bij Feyenoord. 75' - NEC blaft, maar bijt niet (0-3) NEC blijft aandringen, maar echt doorbijten lukt niet. 73' - Schot Chery (0-3) Het schot van Chery belandt daarna wél tussen de palen, maar Haikin redt. 72' - Schot Monteiro gekraakt (0-3) Invaller Monteiro probeert het van afstand, maar zijn schot belandt in de onderbuik van Blomberg, die even aangeslagen blijft liggen. Laad meer