Teruglezen | Bodø/Glimt maatje te groot voor NEC: Champions League lijkt ver weg

N.E.C. begint vanavond aan de laatste horde op weg naar een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. In de play-offs openen de Nijmegenaren met een thuiswedstrijd tegen FK Bodø/Glimt. Slaagt de ploeg van Dick Schreuder erin om een goede uitgangspositie te verkrijgen voor de return, volgende week in Noorwegen? Om 21.00 uur gaat de bal rollen in het Goffertstadion, mis niets en volg N.E.C. - FC Bodø/Glimt in dit liveblog van FCUpdate.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Jammer, deze zijn toch echt te goed voor NEC. Maar NEC heeft een leuke ploeg om in de EL best wat klaar te stomen, even geluk hebben met de loting.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Jammer, deze zijn toch echt te goed voor NEC. Maar NEC heeft een leuke ploeg om in de EL best wat klaar te stomen, even geluk hebben met de loting.