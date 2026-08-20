beleefde donderdag een pijnlijke avond. De spits van FC Twente kwam weinig in het stuk voor tegen Qarabag (0-1 nederlaag) en de supporters applaudisseerden toen hij na een uur werd vervangen door Sam Lammers. Trainer John van den Brom erkent dat Weghorst teleurstelde.

"Hij heeft matig gespeeld", geeft Van den Brom volgens Sportnieuws toe na de wedstrijd. "Maar voor mij is dit niet het moment om daarvan af te stappen. Dat zou heel slecht zijn en is geen optie. Maar het moet wel beter." Weghorst behoudt voorlopig dus zijn plek als eerste spits van Twente, voor Lucas Vennegoor of Hesselink en Lammers.

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Bij ESPN noemt presentator Milan van Dongen de reactie van het Twente-publiek bij de wissel 'pijnlijk voor Weghorst'. "Het publiek gaat klappen omdat hij eruit gaat. De fans willen Lammers zien, dat sentiment voel je wel een beetje. Dat kan ook verklaren waarom er geklapt werd."

Karim El Ahmadi erkent dat Weghorst 'geen goede wedstrijd' speelde tegen Qarabag. "Eigenlijk moeten wij hem gewoon afrekenen op de dingen die hij wel heel goed kan: ballen afmaken en druk zetten. Hij werd vandaag ook niet in positie gebracht en heeft niet veel kansen gehad. Als je met Orjasaeter en Pjaca op de flanken speelt, die bijna nooit een voorzet geven, dan wordt het ook wel vrij moeilijk voor een spits."

"Wel zag je de klasse van Lammers toen hij erin kwam, en zag je dat andere spelers zich misschien wel wat prettiger voelen bij hem in het combinatiespel", stelt de voormalig middenvelder van Twente. "Als club wil je ook verder. Als je twee van zulke spitsen hebt, moet je dat koesteren. Als Lammers weer de eerste spits wordt, kan Weghorst de club ook helpen als pinchhitter."