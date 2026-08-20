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Pijnlijke avond voor Wout Weghorst: opvallende reactie van fans na wissel

20 augustus 2026, 23:03
Wout Weghorst
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Wout Weghorst beleefde donderdag een pijnlijke avond. De spits van FC Twente kwam weinig in het stuk voor tegen Qarabag (0-1 nederlaag) en de supporters applaudisseerden toen hij na een uur werd vervangen door Sam Lammers. Trainer John van den Brom erkent dat Weghorst teleurstelde.

"Hij heeft matig gespeeld", geeft Van den Brom volgens Sportnieuws toe na de wedstrijd. "Maar voor mij is dit niet het moment om daarvan af te stappen. Dat zou heel slecht zijn en is geen optie. Maar het moet wel beter." Weghorst behoudt voorlopig dus zijn plek als eerste spits van Twente, voor Lucas Vennegoor of Hesselink en Lammers.

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Bij ESPN noemt presentator Milan van Dongen de reactie van het Twente-publiek bij de wissel 'pijnlijk voor Weghorst'. "Het publiek gaat klappen omdat hij eruit gaat. De fans willen Lammers zien, dat sentiment voel je wel een beetje. Dat kan ook verklaren waarom er geklapt werd."

Karim El Ahmadi erkent dat Weghorst 'geen goede wedstrijd' speelde tegen Qarabag. "Eigenlijk moeten wij hem gewoon afrekenen op de dingen die hij wel heel goed kan: ballen afmaken en druk zetten. Hij werd vandaag ook niet in positie gebracht en heeft niet veel kansen gehad. Als je met Orjasaeter en Pjaca op de flanken speelt, die bijna nooit een voorzet geven, dan wordt het ook wel vrij moeilijk voor een spits."

"Wel zag je de klasse van Lammers toen hij erin kwam, en zag je dat andere spelers zich misschien wel wat prettiger voelen bij hem in het combinatiespel", stelt de voormalig middenvelder van Twente. "Als club wil je ook verder. Als je twee van zulke spitsen hebt, moet je dat koesteren. Als Lammers weer de eerste spits wordt, kan Weghorst de club ook helpen als pinchhitter."

Moet Wout Weghorst de eerste spits van FC Twente blijven?

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Wout Weghorst doet het op dit ogenblik net zo goed als hij bij ajax gespeeld heeft

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.004 Reacties
1.165 Dagen lid
18.795 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wout Weghorst doet het op dit ogenblik net zo goed als hij bij ajax gespeeld heeft

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Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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Wout Weghorst

Wout Weghorst
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 34 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
2
0
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0

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