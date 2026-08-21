Samenvatting: Ajax verslaat FC Sion en zet grote stap richting Conference League

Ajax heeft donderdagavond een uitstekende uitgangspositie afgedwongen in de play-offs van de Conference League. De Amsterdammers wonnen in Zwitserland met 2-4 van FC Sion, nadat de ploeg van Míchel Sánchez bij rust nog tegen een 1-0 achterstand aankeek. De samenvatting van de wedstrijd is hieronder te zien.

Na rust draaide Ajax de wedstrijd volledig om. Julian Brandt maakte op fraaie wijze gelijk, waarna Marcos Leonardo voor de 1-2 zorgde. FC Sion kwam vanaf de strafschopstip opnieuw langszij, maar invaller Tolu Arokodare kopte Ajax met zijn eerste balcontact weer op voorsprong. Davy Klaassen bepaalde de eindstand vervolgens op 2-4.

Bekijk hieronder de samenvatting van FC Sion - Ajax.