Samenvatting: Ajax verslaat FC Sion en zet grote stap richting Conference League

Ajax heeft donderdagavond een uitstekende uitgangspositie afgedwongen in de play-offs van de Conference League. De Amsterdammers wonnen in Zwitserland met 2-4 van FC Sion, nadat de ploeg van Míchel Sánchez bij rust nog tegen een 1-0 achterstand aankeek. De samenvatting van de wedstrijd is hieronder te zien.
Na rust draaide Ajax de wedstrijd volledig om. Julian Brandt maakte op fraaie wijze gelijk, waarna Marcos Leonardo voor de 1-2 zorgde. FC Sion kwam vanaf de strafschopstip opnieuw langszij, maar invaller Tolu Arokodare kopte Ajax met zijn eerste balcontact weer op voorsprong. Davy Klaassen bepaalde de eindstand vervolgens op 2-4.
Bekijk hieronder de samenvatting van FC Sion - Ajax.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.