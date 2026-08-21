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Samenvatting: Ajax verslaat FC Sion en zet grote stap richting Conference League

21 augustus 2026, 00:00
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ajax heeft donderdagavond een uitstekende uitgangspositie afgedwongen in de play-offs van de Conference League. De Amsterdammers wonnen in Zwitserland met 2-4 van FC Sion, nadat de ploeg van Míchel Sánchez bij rust nog tegen een 1-0 achterstand aankeek. De samenvatting van de wedstrijd is hieronder te zien.

Na rust draaide Ajax de wedstrijd volledig om. Julian Brandt maakte op fraaie wijze gelijk, waarna Marcos Leonardo voor de 1-2 zorgde. FC Sion kwam vanaf de strafschopstip opnieuw langszij, maar invaller Tolu Arokodare kopte Ajax met zijn eerste balcontact weer op voorsprong. Davy Klaassen bepaalde de eindstand vervolgens op 2-4.

Bekijk hieronder de samenvatting van FC Sion - Ajax.

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Jopie14
486 Reacties
198 Dagen lid
572 Likes
Jopie14
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Het was niet best in de eerste helft. Gelukkig ging het in de tweede helft beter. Maar er is nog veel te verbeteren.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
486 Reacties
198 Dagen lid
572 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het was niet best in de eerste helft. Gelukkig ging het in de tweede helft beter. Maar er is nog veel te verbeteren.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Sion - Ajax

FC Sion
2 - 4
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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