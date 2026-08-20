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Slechts 2 Nederlandse spelers behoren tot top 50 Premier League-voetballers

20 augustus 2026, 06:25
Nederland voor de wedstrijd tegen Tunesië op het WK 2026.
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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The Athletic heeft woensdag zijn ranking van de vijftig beste spelers van de Premier League bekendgemaakt. In de ranglijst, die wordt aangevoerd door Erling Haaland, is volgens de kwaliteitskrant plek voor slechts twee Nederlandse spelers.

Morgen (donderdag) openen kampioen Arsenal en promovendus Coventry het nieuwe seizoen in de hoogste Engelse competitie. Vlak voor de start van het seizoen is The Athletic met een ranking van de – volgens de kwaliteitskrant – beste vijftig spelers van de Premier League gekomen.

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In die lijst is plek voor slechts twee Nederlanders. Op plek 44 staat Micky van de Ven. De zeventiende plek van Tottenham Hotspur van het afgelopen seizoen gaf volgens The Athletic een vertekend beeld van de verdediger: “De komende negen maanden zullen waarschijnlijk een veel positiever beeld van hem schetsen. Hoe leuk het ook is om sprintsnelheden te meten, Van de Ven is veel meer dan alleen maar een enorme snelheid. Er is een goede reden waarom Usain Bolt het niet heeft waargemaakt als voetballer”, zo klinkt het.

Verder moet men een heel stuk naar beneden scrollen om de volgende Nederlander in de lijst te spotten. Net buiten de top tien, op plek twaalf, staat Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk. “Afgelopen seizoen kwam hij vaker dan ooit kwetsbaar voor de dag, al moet gezegd worden dat het tactische plan van Slot bij Liverpool niet hielp en ook de verdediging om Van Dijk heen niet op niveau was. Als de club een hoogwaardige partner voor Van Dijk kan vinden, kan hij voorkomen dat zijn leeftijd van 35 jaar echt zichtbaar wordt”, schrijft The Athletic, dat rekening houdt met het feit dat Van Dijk mogelijk aan zijn laatste seizoen in de Premier League begint.

Voor Nederlanders als Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Xavi Simons, Bart Verbruggen en Jan Paul van Hecke is geen plek in de lijst met vijftig beste Premier League-spelers.

De top tien beste Premier League-spelers:

  1. Erling Haaland
  2. Bruno Fernandes
  3. Declan Rice
  4. Gabriel
  5. William Saliba
  6. Bruno Guimaraes
  7. Moises Caicedo
  8. Dominik Szoboszlai
  9. Buyako Saka
  10. Elliot Anderson

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Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 35 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

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Stand Premier League 2026/2027

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