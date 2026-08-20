Van Overeem rekent af met opvallend gerucht na transfer: ‘Wat een onzin’

heeft tegenover Voetbal International tekst en uitleg gegeven over zijn binnenlandse transfer van sc Heerenveen naar FC Utrecht. De ervaren middenvelder rekent af met een opvallend gerucht over zijn overstap.

Van Overeem keerde vorige zomer terug in Nederland bij Heerenveen. In Friesland groeide de middenvelder annex verdediger uit tot een belangrijke schakel, maar zijn dienstverband bleef beperkt tot slechts één seizoen. Dat was een wens van de middenvelder zelf. Als Van Overeem bij Heerenveen moest blijven, zou hij zijn voetbalpensioen overwegen, zo onthulde Omrop Fryslân-verslaggever Roelof de Vries na een gesprek met Johan Hansma, technisch directeur van Heerenveen.

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“Wat een onzin. Laten we er niet te veel meer over zeggen. Ik denk dat er gewoon te weinig gebeurde in het voetbal in Nederland dat het zoveel over mijn overgang moest gaan”, zegt Van Overeem bij VI. “Het werd een beetje gehypet, zeg maar. Uiteindelijk is het ook gewoon een spel van vraag en aanbod. Ik hou van voetballen en ik wil zo lang mogelijk doorgaan. Kijk naar wat er bij NEC gebeurt met de wat oudere spelers. Dat is toch mooi?”

Waarom wilde Van Overeem weg bij Heerenveen?

De oud-speler van onder meer AZ had het goed naar zijn zin bij Heerenveen, maar wilde graag vertrekken. “Ik heb eigenlijk al best wel vroeg – in januari, februari – aangegeven dat ik weg wilde. Ik was teruggekomen uit Israël naar Nederland voor mijn privéleven. Met de kleine (een zoon, red.) weer thuis zijn in Amsterdam, bij vrienden en familie. Ik vond dat op een gegeven moment niet meer werken in combinatie met Heerenveen. Ik wilde dat anders zien. Vandaar dat het FC Utrecht werd”, sluit hij af.