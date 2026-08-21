Eredivisie-shirt razend populair in het buitenland: bestellingen van Peru tot aan Australië

Fortuna Sittard heeft met het nieuwe uittenue onverwacht een snaar geraakt in Peru. Het bordeauxrode shirt, ontworpen als eerbetoon aan Sint Rosa van Lima, trekt volop aandacht in het Zuid-Amerikaanse land en wordt inmiddels ook vanuit Peru besteld.

De verklaring ligt in de bijzondere historische band tussen Sittard en de Peruaanse heilige. Sint Rosa is beschermvrouwe van Peru en geldt sinds 1669 eveneens als stadspatrones van Sittard. Fortuna verwerkte die verbondenheid nadrukkelijk in het ontwerp.

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"Als religieuze uit Peru groeide zij uit tot de beschermheilige van de stad en werd zij door de inwoners aangeroepen in tijden van ziekte en tegenspoed", schrijft de club. "Met dit nieuwe shirt brengt Fortuna Sittard een ode aan deze diepgewortelde stadsgeschiedenis."

Het shirt bevat onder meer een rozenmotief en een afbeelding van Sint Rosa onder de kraag. De naam- en rugnummers werden ontworpen door Jelmar Gorissen, die zich liet inspireren door de Sint Rosakapel. "Ik ben daar gaan kijken naar de elementen in de architectuur. Zo heb ik de mooie kronkels en punterige stukken in het lettertype laten terugkomen", zegt hij tegen L1.

Fortuna-shirt trekt aandacht in Peru

In Peru bleef het eerbetoon niet onopgemerkt. Kranten, influencers en de rooms-katholieke parochie van Santa Rosa de Lima deelden beelden van het tenue. Spaanstalige video's over het shirt werden honderdduizenden keren bekeken.

"Het was zeker weten een mooie verrassing", zegt Gycs Gordon van Promperu Nederland, de Peruaanse overheidsorganisatie die Peru in het buitenland promoot. "Veel Peruanen wisten helemaal niet dat Sittard Sint Rosa als beschermheilige heeft."

"Voor Peruanen en vooral voor mensen die net als ik uit Lima komen, is het heel mooi om de band tussen Sittard en Lima te zien", vervolgt Gordon. "Santa Rosa is een van de belangrijkste religieuze figuren die we in Peru hebben. De verhalen over haar zijn erg populair."

Buitenlandse verkoop schiet omhoog

De belangstelling vertaalt zich ook naar bestellingen. Vanuit Peru zijn inmiddels bijna twintig shirts verkocht, voornamelijk aan klanten in Lima. Ook vanuit onder meer het Verenigd Koninkrijk, Zweden, de Verenigde Staten en Australië kwamen orders binnen.

"Het Sint-Rosashirt is populair, dat merk je aan alles", zegt Fortuna-medewerker Jurjen van Geel. "We hebben onder meer bestellingen vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Verenigde Staten en zelfs recent Australië."

Waar Fortuna normaal slechts enkele shirts naar het buitenland verkoopt, ligt dat aandeel bij dit tenue fors hoger. "Van dit shirt gaat ruim 10 procent van de online aankopen daarheen."