Eén man krijgt alle lof bij Ajax na optreden tegen Sion: ‘Hij schiet er 25 in’

heeft in zeer korte tijd een uitstekende indruk achtergelaten bij Ajax. De huurling van Wolverhampton Wanderers was donderdagavond goud waard als invaller tijdens de uitwedstrijd tegen FC Sion en kan rekenen op lovende woorden. Volgens analist Richard Witschge is er na het optreden in Zwitserland een duidelijke reden om de zomeraanwinst een basisplaats te geven ten koste van Marcos Leonardo.

In Zwitserland kende de ploeg van trainer Míchel Sánchez een moeizame avond in de play-offs van de Conference League. Bij een 2-2 tussenstand besloot de oefenmeester in te grijpen door de Nigeriaan binnen de lijnen te brengen voor de doelpuntenmaker van de 1-2, Leonardo. De spits met rugnummer 99 had vervolgens slechts 43 seconden nodig om het verschil te maken. Binnen een minuut na zijn invalbeurt kopte de aanvaller de Amsterdammers opnieuw op voorsprong, waarna Davy Klaassen de beslissende 2-4 voor zijn rekening nam.

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Voor Witschge vormde de treffer de definitieve bevestiging van de kwaliteiten die de nieuwe aanvalsleider met zich meebrengt. De analist van KIJK was zeer te spreken over de manier waarop de spits zijn eerste officiële doelpunt in Amsterdamse dienst maakte. "Er staat een gevaarte voorin", zo stelde de voormalig international. "Het is ongelooflijk hoe die bal bij hem komt, het is niet makkelijk om zo te koppen. Hij komt er goed in, is scherp en kopt het daarna goed binnen." Over de concurrentiestrijd voorin was Witschge helder, aangezien hij over de jonge Braziliaan minder enthousiast was. "Hij verdient een basisplek, vind ik. Ik weet niet hoe fit hij is, maar als hij er staat, ben ik bang dat hij er gewoon 25 inschiet in de Eredivisie,"

Niet alleen Witsche was lyrisch over Tolu, ook de fans zijn erg over hem te spreken. Die waardering was na afloop ook letterlijk hoorbaar. Terwijl Arokodare uitliep, werd hij door de meegereisde Ajax-supporters luid toegezongen. De spits merkte het aanvankelijk niet eens op, maar besefte na verloop van tijd dat het gezang voor hem bedoeld was.

🇳🇬 Tolu has already won the hearts of the Ajax fans.



He had a decisive impact on today’s game again, after he did the same against PEC Zwolle on August 9. #Ajax #sioaja pic.twitter.com/EYOTSbGUpb — Inside020 (@Inside_020) August 20, 2026

De hoofdrolspeler zelf genoot zichtbaar van zijn eerste succesmoment in het shirt van de Eredivisionist. "Ik ben blij dat ik mijn eerste goal voor Ajax heb gemaakt", zo vertelde de doelpuntenmaker na afloop aan Voetbal International. "Ik heb gescoord voor mijn fans, al speelden we niet thuis, maar daar ben ik blij mee." Het vieren van de openingstreffer verliep echter niet geheel vlekkeloos. "Ik voelde die kneeslide eerst niet, maar nu wel", lachte de huurling, die tevens goed was voor een assist. "De bal werd een paar keer aangeraakt en ik ben blij dat hij op mijn hoofd kwam."

Ondanks de riante uitgangspositie voor het bereiken van de groepsfase van het Europese toernooi, waakt de matchwinner voor onderschatting in aanloop naar de return in de Johan Cruijff ArenA. "Natuurlijk gaat het niet makkelijk worden, want ze zijn een goed team", waarschuwde de kersverse aanwinst. Volgens de centrumspits moet de selectie komende donderdag vasthouden aan de eigen speelwijze. "We moeten ze niet gaan downgraden, maar voetballen zoals altijd. Hopelijk winnen we en kunnen we het weer vieren met onze fans."

Ook op sociale media wordt de Nigeriaan na zijn optreden tegen Sion volop bewierookt door Ajax-supporters. De nieuwe spits lijkt daarmee in zeer korte tijd een belangrijke plek in de harten van de Amsterdamse fans te hebben veroverd. Hier een greep uit de reacties op X:

Tolu de nieuwe pantelic — Rob Brink (@robelix1214) August 20, 2026

Net 3 shirtjes besteld van Tolu — $GODENTOKEN (@godentoken) August 20, 2026

Tolu hard op weg de nieuwe publiekslieveling te worden 👏🏼 — Bob (@VzangBob) August 20, 2026

Tolu je bent er vriend pic.twitter.com/jRld9KMnGA — $GODENTOKEN (@godentoken) August 20, 2026