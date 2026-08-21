Driessen ziet donkere wolken boven PSV en Feyenoord: ‘Er moeten punten gehaald worden’

Valentijn Driessen ziet grote zorgen voor het Nederlandse voetbal in Europa. In zijn column in De Telegraaf plaatst de chef voetbal niet alleen vraagtekens bij de selectie van landskampioen PSV, maar ook bij Feyenoord. Volgens Driessen moeten de twee Nederlandse topclubs dit seizoen de kar trekken in Europa, terwijl beide ploegen volgens hem nog de nodige vraagtekens oproepen.



De grootste zorgen van Driessen richten zich op PSV. "Vooralsnog is landskampioen PSV er niet sterker op geworden", stelt Driessen. Hij wijst hiermee vooral naar het wevallen van diverse sterkhouders. "Ismael Saibari en Joey Veerman zijn vertrokken en Jerdy Schouten is komend half jaar nog revaliderende van zijn kruisbandletsel", schrijft de columnist. De Eindhovenaren trokken weliswaar ook nieuwe spelers aan, maar daar zet Driessen zijn vraagtekens bij. "Het wegvallen van deze drie steunpilaren in de as is met Sven Mijnans, Kodai Sano en Lutsharel Geertruida kwalitatief onvoldoende opgevangen om internationaal een rol van betekenis te spelen", concludeert hij.

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Dat oordeel komt op een moment waarop PSV en Feyenoord juist een belangrijke verantwoordelijkheid dragen voor het Nederlandse voetbal. Nederland is op de Europese ranglijst inmiddels voorbijgestreefd door Portugal en België, terwijl Turkije steeds dichterbij komt. "Er moeten punten worden gehaald door PSV, Feyenoord, AZ, Ajax, FC Twente en NEC in de diverse toernooien", schrijft Driessen. Volgens hem is vooral de rol van de Nederlandse subtoppers daarbij interessant. "Ajax en FC Twente dienen zich nog te plaatsen voor de Conference League ten koste van Sion en Qarabag. Gebeurt dit, dan moet het Ajax en FC Twente lukken veel punten bij elkaar te sprokkelen." Voor de clubs in het tweede Europese toernooi verwacht hij een lastiger parket. "Voor AZ en NEC zal dat moeilijker worden in de Europa League tegen in principe sterkere tegenstanders", stelt hij. Daardoor komt de druk nog nadrukkelijker bij PSV en Feyenoord te liggen.

Ook over Feyenoord is Driessen bepaald niet gerust. De Rotterdammers begonnen het seizoen met hoge verwachtingen, maar volgens de columnist werd er na de eerste positieve signalen iets te snel feestgevierd. "Bij Feyenoord liepen ze dit prille seizoen iets te vroeg de polonaise", schrijft Driessen. "Toen het om de knikkers ging bleken negentig minuten tegen Sparta en Go Ahead Eagles te lang voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst." Daarmee verwijst hij naar de eerste competitiewedstrijden van Feyenoord, waarin de ploeg volgens hem nog niet heeft laten zien dat het klaar is voor de zware Europese wedstrijden.

Ook bij het selectiebeleid van Feyenoord zet de columnist zijn vraagtekens. "Op de transfermarkt heeft de nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux nog evenmin zijn slag geslagen", stelt hij. Daarbij is volgens de columnist bovendien de toekomst van diverse sterkhouders nog onzeker. "Terwijl een eventueel vertrek van de aanvallende verschilmakers Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda tot 3 september boven de markt blijft hangen", schrijft Driessen. Voor zowel PSV als Feyenoord betekent dat dat er de komende weken nog veel kan veranderen. Beide clubs hebben de mogelijkheid om hun selectie verder te versterken, terwijl ook mogelijke transfers nog voor beweging kunnen zorgen.

De komende weken op de transfermarkt kunnen daarom cruciaal worden. PSV heeft nog tijd om de vertrokken kwaliteit op te vangen en Feyenoord moet volgens Driessen aantonen dat de selectie sterk genoeg is om op meerdere fronten mee te doen. De boodschap van Driessen is uiteindelijk duidelijk: de Nederlandse topclubs kunnen zich geen matig Europees seizoen veroorloven. Er moeten punten worden gehaald.