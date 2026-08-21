Nederlandse media unaniem over Ajax na moeizame zege op FC Sion

Ajax heeft donderdagavond een grote stap gezet richting de competitiefase van de Conference League door met 2-4 te winnen op bezoek bij FC Sion. Ondanks de ruime uitzege in Zwitserland trekken de Nederlandse media massaal de conclusie dat de ploeg van Míchel Sánchez zich opnieuw onnodig in de problemen bracht. Tegelijkertijd zagen de kranten dat het uitgerekend de nieuwe gezichten waren die de Amsterdammers uiteindelijk over het dode punt heen hielpen.

De Telegraaf spreekt van een wedstrijd waarin Ajax zichzelf in de eerste helft '" flink tekortdeed”. De ploeg van Míchel Sánchez kreeg volgens de krant voldoende mogelijkheden om vroeg afstand te nemen, maar liet die kansen liggen. Toen Sion vervolgens op voorsprong kwam, dreigde een avond die in eerste instantie vooral in het teken stond van de tekortkomingen van Ajax. "Hoewel Ajax de klus volgende week in de Johan Cruijff ArenA eenvoudig moet kunnen klaren, is waakzaamheid geboden”, schrijft de krant. "Anders gaat de competitiefase van de Conference League alsnog aan de neus van de Amsterdammers voorbij. En dat zou gezien het enorme Amsterdamse overwicht in de tweede helft een schande zijn.”

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Ook het Algemeen Dagblad ziet dat Ajax zich het in Zwitserland lange tijd onnodig moeilijk maakte. "Maar tot een nieuw Ajax leidde dat aanvankelijk nog niet”, schrijft de krant over de vernieuwde basiself. "Het gewijzigde elftal trok juist de dramatische lijn van de laatste week door, toen Ajax de handen vol had aan PEC Zwolle, Shelbourne en sc Heerenveen.” Daarbij richt het AD de pijlen nadrukkelijk op de nieuwe aankopen. "De beoogde kwaliteitsimpulsen bleven aanvankelijk uit. Uitgerekend de duurste aankopen vielen in de eerste helft weer door de mand”, concludeert de krant. Vooral Marcos Leonardo krijgt die kritiek over zich heen. De Braziliaan, die voor twintig miljoen euro werd gehaald, kreeg al vroeg twee grote kansen maar wist daar geen doelpunt uit te halen. Toch veranderde het beeld na rust volledig. En opvallend genoeg gebeurde dat opnieuw dankzij de nieuwe gezichten binnen de selectie. "Ajax kwam langszij door een aankoop en Ajax kwam ook op voorsprong door een aankoop”, schrijft het AD. Julian Brandt zorgde met een fraaie uithaal voor de 1-1, waarna Marcos Leonardo zijn eerste officiële doelpunt voor Ajax maakte.

Het Parool ziet eveneens dat de nieuwe aankopen uiteindelijk hun waarde bewezen, maar plaatst daar dezelfde kanttekening bij als het AD. "Het gewijzigde elftal trok juist de dramatische lijn van de laatste week door, toen Ajax de handen vol had aan PEC Zwolle, Shelbourne en sc Heerenveen”, schrijft de krant. Daar tegenover staat de tweede helft, waarin Ajax volgens Het Parool "op tijd wakker" werd. Vooral Tolu Arokodare krijgt daarbij veel lof. De Nigeriaanse spits begon op de bank, maar had slechts enkele balcontacten nodig om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. "Tolu Arokodare spande de kroon door als invaller het duel met een paar balcontacten te beslissen”, schrijft Het Parool. "Hij meldde zich in de doelmond, sloop als een spits naar de eerste paal en knikte de 2-3 binnen.”

NU Sport spreekt eveneens van een overwinning die niet vanzelf kwam, maar ziet tegelijkertijd dat Ajax er uitstekend voor staat voor de return. "Zo kwam het uit de tenen bij Ajax, maar de ploeg van trainer Míchel Sánchez staat er wel goed voor met het oog op de return van volgende week in de Johan Cruijff ArenA.” Daarmee ontstaat een opvallend eensgezind beeld in de Nederlandse berichtgeving. Ajax heeft in Zwitserland weliswaar vier keer gescoord en daarmee een uitstekend uitgangspunt gecreëerd, maar de ploeg overtuigde niet gedurende de volledige wedstrijd.

Dat blijkt ook uit de cijfers die het AD aanhaalt. De 2-2 van Sion betekende alweer de zevende tegentreffer van Ajax in vijf Conference League-duels. "Hoewel de voorrondewedstrijden veredelde trainingspartijen zouden moeten voorstellen, noteerden de Amsterdammers daarin geen enkele clean sheet”, schrijft de krant. Het Parool ziet hetzelfde probleem en koppelt dat bovendien aan de transferperiode. "Desalniettemin is de hoofdfase door de 2-4-zege nabij”, schrijft de krant, om vervolgens te wijzen op de miljoenen die Ajax bij plaatsing tegemoet kan zien. "Dat geld kan Cruijff weer heel goed gebruiken om de selectie de komende twee weken met een controleur en twee vleugelspitsen op oorlogssterkte te brengen.”

De verschillende kranten leggen daarmee vrijwel dezelfde puzzel. Ajax heeft zich in Sion opnieuw kwetsbaar getoond, maar beschikt inmiddels wel over genoeg individuele kwaliteit om een moeilijke wedstrijd alsnog naar zijn hand te zetten. Brandt en vooral Arokodare lieten zich nadrukkelijk zien, terwijl de defensieve problemen en de moeizame eerste helft opnieuw aantonen dat het nieuwe Ajax nog niet af is.