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Officieel: PSV presenteert Lutsharel Geertruida

21 augustus 2026, 10:34
Lutsharel Geertruida PSV
Foto: © Imago / Realtimesnetwork
2 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Lutsharel Geertruida vervolgt zijn loopbaan bij PSV, zo maakt de regerend landskampioen zojuist bekend via de officiële kanalen. De 26-jarige verdediger komt op huurbasis over van RB Leipzig, waarbij PSV tevens een optie tot koop bedongen heeft.

De speler legt uit dat hij bewust heeft gezocht naar een club waar hij op het hoogste niveau kan spelen en tegelijkertijd uitzicht heeft op veel speeltijd. “Soms komt er in een carrière een moment waarop je toe bent aan een nieuwe prikkel en gaat nadenken over de juiste vervolgstap”, vertelt de verdediger. “Ik ben 26 jaar, wil spelen op het hoogste niveau, meestrijden om de prijzen, mezelf blijven ontwikkelen en ook in beeld blijven voor het Nederlands elftal. En dat alles binnen een team waarin ik een reële kans op speeltijd heb en dat speelt op een manier die bij me past.”

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Na gesprekken met de clubleiding raakte de verdediger enthousiast over een overstap naar Eindhoven. “Na diverse mooie gesprekken met Peter Bosz en de directie van PSV raakte ik ervan overtuigd dat deze club alle aspecten in zich heeft die voor mij op dit moment belangrijk zijn”, aldus de 26-jarige Rotterdammer. Geertruida beseft dat zijn keuze gevoelig ligt bij zijn oude club. “Ik verwacht niet dat iedereen die beslissing meteen begrijpt of accepteert. Maar ik hoop dat er op termijn ook ruimte kan zijn om te zien hoeveel liefde, dankbaarheid en respect ik ook voor Feyenoord blijf voelen.”

Geertruida doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en brak bij die club uiteindelijk ook door in het betaald voetbal. In De Kuip groeide hij uit tot een betrouwbare schakel achterin, wat in 2023 leidde tot zijn debuut in het Nederlands elftal. Een jaar later sloeg RB Leipzig toe en verkaste Geertruida voor zo'n 20 miljoen euro naar Duitsland. In zijn debuutjaar kwam de verdediger tot 35 officiële wedstrijden namens de club, die desondanks besloot om hem afgelopen seizoen op huurbasis bij het Engelse Sunderland te stallen.

Deze zomer keerde Geertruida terug in Leipzig, waar hij nog een contract heeft tot medio 2029. Al snel werd duidelijk dat hij op de nominatie stond om (opnieuw) te vertrekken. Vanuit Nederland zouden zowel Feyenoord als Ajax én PSV interesse hebben getoond, terwijl daarnaast melding werd gemaakt van belangstelling van clubs als Everton en Real Sociedad. Het is uiteindelijk dus tóch PSV dat met Geertruida aan de haal gaat.

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MerelK
82 Reacties
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MerelK
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Wel lekker dat we het nu weer ergens anders over kunnen hebben..

SWVoetbal
177 Reacties
434 Dagen lid
378 Likes
SWVoetbal
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@MerelK Nou, ik denk dat die lui in Rotterdam-Zuid hier niet uitgesproken over raken. Veel te veel last van onderbuikgevoelens...

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

MerelK
82 Reacties
669 Dagen lid
208 Likes
MerelK
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  • 0
    + 1
avatar

Wel lekker dat we het nu weer ergens anders over kunnen hebben..

SWVoetbal
177 Reacties
434 Dagen lid
378 Likes
SWVoetbal
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  • 0
    + 1
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@MerelK Nou, ik denk dat die lui in Rotterdam-Zuid hier niet uitgesproken over raken. Veel te veel last van onderbuikgevoelens...

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Lutsharel Geertruida

Lutsharel Geertruida
RB Leipzig
Team: Leipzig
Leeftijd: 26 jaar (18 jul. 2000)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Leipzig
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
28
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Fortuna
2
2
4
5
Ajax
2
2
4
6
PSV
2
1
4
7
Feyenoord
2
1
4
8
Heerenveen
2
1
4

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