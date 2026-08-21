Officieel: PSV presenteert Lutsharel Geertruida

vervolgt zijn loopbaan bij PSV, zo maakt de regerend landskampioen zojuist bekend via de officiële kanalen. De 26-jarige verdediger komt op huurbasis over van RB Leipzig, waarbij PSV tevens een optie tot koop bedongen heeft.

De speler legt uit dat hij bewust heeft gezocht naar een club waar hij op het hoogste niveau kan spelen en tegelijkertijd uitzicht heeft op veel speeltijd. “Soms komt er in een carrière een moment waarop je toe bent aan een nieuwe prikkel en gaat nadenken over de juiste vervolgstap”, vertelt de verdediger. “Ik ben 26 jaar, wil spelen op het hoogste niveau, meestrijden om de prijzen, mezelf blijven ontwikkelen en ook in beeld blijven voor het Nederlands elftal. En dat alles binnen een team waarin ik een reële kans op speeltijd heb en dat speelt op een manier die bij me past.”

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Na gesprekken met de clubleiding raakte de verdediger enthousiast over een overstap naar Eindhoven. “Na diverse mooie gesprekken met Peter Bosz en de directie van PSV raakte ik ervan overtuigd dat deze club alle aspecten in zich heeft die voor mij op dit moment belangrijk zijn”, aldus de 26-jarige Rotterdammer. Geertruida beseft dat zijn keuze gevoelig ligt bij zijn oude club. “Ik verwacht niet dat iedereen die beslissing meteen begrijpt of accepteert. Maar ik hoop dat er op termijn ook ruimte kan zijn om te zien hoeveel liefde, dankbaarheid en respect ik ook voor Feyenoord blijf voelen.”

Geertruida doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en brak bij die club uiteindelijk ook door in het betaald voetbal. In De Kuip groeide hij uit tot een betrouwbare schakel achterin, wat in 2023 leidde tot zijn debuut in het Nederlands elftal. Een jaar later sloeg RB Leipzig toe en verkaste Geertruida voor zo'n 20 miljoen euro naar Duitsland. In zijn debuutjaar kwam de verdediger tot 35 officiële wedstrijden namens de club, die desondanks besloot om hem afgelopen seizoen op huurbasis bij het Engelse Sunderland te stallen.

Deze zomer keerde Geertruida terug in Leipzig, waar hij nog een contract heeft tot medio 2029. Al snel werd duidelijk dat hij op de nominatie stond om (opnieuw) te vertrekken. Vanuit Nederland zouden zowel Feyenoord als Ajax én PSV interesse hebben getoond, terwijl daarnaast melding werd gemaakt van belangstelling van clubs als Everton en Real Sociedad. Het is uiteindelijk dus tóch PSV dat met Geertruida aan de haal gaat.