De aanstaande transfer van naar PSV maakt de tongen los in de voetballerij. Waar de verdediger op sociale media flink onder vuur ligt bij Feyenoord-supporters, krijgt hij in het programma Voetbalpraat van ESPN juist volop steun voor zijn pikante transfer.

Geertruida is hard op weg om op korte termijn gepresenteerd te worden als de nieuwe centrale verdediger van PSV. De geboren Rotterdammer is al sinds dinsdagavond in Nederland, in afwachting van groen licht voor zijn medische keuring. Ondertussen krijgt de verdediger te maken met de nodige haatdragende berichten van Feyenoord-supporters, die balen dat de voormalig aanvoerder van de Rotterdammers ervoor kiest om bij een directe concurrent in de Eredivisie te gaan spelen.

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Danny Koevermans begrijpt dat supporters van Feyenoord teleurgesteld kunnen zijn, maar volgens hem moet het daarbij blijven. "Teleurgesteld zijn kan, maar hij blijft toch altijd een Feyenoorder", stelt hij. "Karsdorp kwam ook naar PSV, maar dat is toch ook gewoon een Feyenoorder? Geertruida is dat ook, maar zijn carrièrepad gaat nu richting Eindhoven. Gun die jongen het gewoon. Als Feyenoord hem had gewild, dan had hij voor Feyenoord gekozen."

Hedwiges Maduro is het met zijn collega eens. "Alleen die keuze is er niet. Dan gaat hij kijken: wat is het beste voor mijn carrière? Dat is nu waarschijnlijk PSV en dat kan en mag. Alleen ik snap de supporters wel die dachten: hij gaat alleen bij Feyenoord spelen. Alleen in de voetbalwereld werkt het niet meer zo", stelt de clubloze trainer.

'Ongezond klimaat'

RTV Oost-journalist Tijmen van Wissing, eveneens te gast in het programma, vindt de harde kritiek die door de transfer ontstaat zorgelijk. "Het is een vrij ongezond klimaat. Het is heel makkelijk om te doen. Voetbalsupporters zitten in de emotie en zijn primitieve mensen. Geertruida, een jongen wiens carrière op een dood spoor zit. PSV was de enige echte gegadigde. Dan is het toch alleen maar leuk dat een oud-speler van jouw club in de Eredivisie speelt? Misschien eindigt hij zijn carrière wel bij Feyenoord. Maar zal hij nu ook niet denken, wat er gebeurd is, dat mee laten wegen? Ik vind het zo ongezond worden."

Maduro ziet om die reden ook een rol weggelegd voor Feyenoord om zich uit te spreken tegen de haatdragende berichten die in dit soort situaties massaal verschijnen. "Clubs kunnen er wat aan doen, zodat mensen een signaal krijgen dat dit niet kan en het moet stoppen. We weten allemaal: Geertruida houdt van Feyenoord. Dat is het hele punt niet."