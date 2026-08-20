Gouden wissel Tolu bezorgt Ajax zeer goede uitgangspositie tegen FC Sion

Ajax heeft een grote stap gezet richting het hoofdtoernooi van de Conference League. De ploeg van Míchel Sánchez keek donderdagavond in de heenwedstrijd van de play-offs tegen FC Sion halverwege tegen een 1-0 achterstand aan, maar draaide het duel na rust volledig om: 2-4. Julian Brandt en Marcos Leonardo brachten Ajax terug in de wedstrijd, waarna invaller Tolu Arokodare met zijn eerste balcontact toesloeg en Davy Klaassen het duel besliste.

Ajax begon aanvallend in het Stade de Tourbillon en kreeg al snel kansen. Steven Berghuis schoot over, waarna Marcos Leonardo een uitgelezen mogelijkheid kreeg van Brandt. De spits maaide echter over de bal heen en gleed enkele minuten later bij een volgende kans uit. Dat gebrek aan scherpte brak de Amsterdammers aanvankelijk op.

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Ook Sion liet zich namelijk gelden. Winsley Boteli raakte na tien minuten de paal, waarbij Marc ter Stegen nog met zijn hand aan de bal zat. Daarna nam Ajax het initiatief weer over. Aaron Bouwman zag een hard schot gekeerd worden, terwijl Brandt en Berghuis eveneens mogelijkheden onbenut lieten.

Elf minuten voor rust kreeg Ajax daarvoor de rekening gepresenteerd. Na een goede Zwitserse aanval kwam de bal terecht bij Franck Surdez, die tegendraads de lange hoek vond: 1-0. Ajax raakte daarna de grip enigszins kwijt. Ter Stegen moest ingrijpen bij een poging van Ilyas Chouaref en voorkwam vlak voor rust opnieuw erger toen Sion gevaarlijk werd na balverlies van Oscar Gloukh.

Ajax draait wedstrijd na rust volledig om

Youri Regeer, die in de eerste helft geel had gekregen, bleef na rust achter in de kleedkamer en werd vervangen door Jorthy Mokio. Niet veel later kwam Ajax langszij. Brandt kreeg aan de rand van het strafschopgebied weinig ruimte, maar vond die zelf met een fantastisch schot dat in de kruising verdween: 1-1.

Zeven minuten later was de wedstrijd volledig gekanteld. Anton Gaaei leverde een uitstekende voorzet af en ditmaal stond Leonardo precies goed. De Braziliaan hoefde de bal alleen nog in het lege doel te koppen en zette Ajax op 1-2.

De voorsprong hield niet lang stand. Mokio kreeg geel en veroorzaakte kort daarna een strafschop door Winsley Boteli licht vast te houden. Chouaref stuurde Ter Stegen naar de verkeerde hoek: 2-2.

Míchel reageerde onmiddellijk met een driedubbele wissel en bracht onder anderen Tolu Arokodare. Dat bleek een gouden ingreep. Nauwelijks twee minuten na zijn entree belandde een voorzet via verschillende spelers voor zijn hoofd. Met zijn allereerste balcontact kopte de Nigeriaan Ajax opnieuw op voorsprong.

Sion moest daardoor weer achter Ajax aan, terwijl de Amsterdammers in de slotfase juist het balbezit koesterden. In de 87ste minuut viel vervolgens de beslissing. Tolu was ditmaal de aangever en vond Klaassen, die de bal beheerst over de doelman wipte: 2-4. Daarmee neemt Ajax een uitstekende uitgangspositie mee naar de return, waarin een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League op het spel staat.