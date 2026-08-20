Ajax is nog altijd op zoek naar een opvolger van , maar volgens Arno Vermeulen moet technisch directeur Jordi Cruijff het vooral niet te voor de hand liggend zoeken. De journalist stelt in de NOS Voetbalpodcast dat de Amsterdammers zich moeten melden in Alkmaar.

Ajax is door het vertrek van Godts naar Paris Saint-Germain op zoek naar een nieuwe linksbuiten. Technisch directeur Jordi Cruijff heeft daar nog een kleine twee weken de tijd voor. Inmiddels worden verschillende spelers in verband gebracht met de Amsterdamse club, maar concreet lijkt dat vooralsnog niet te zijn.

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Namen die worden genoemd zijn die van Leon Bailey (Aston Villa) en Noa Lang (Napoli). Dat de naam van Lang serieus valt bij Ajax, vindt Vermeulen niet heel sterk. "Ik weet het niet hoor... Het is soms allemaal zo voorspelbaar hè, die transferwereld. Clubs zijn heel vaak geneigd om spelers terug te halen", zegt Vermeulen in de NOS Voetbalpodcast.

Hij vindt dat Cruijff het anders moet aanpakken. "Kijk nou eens origineel, gebruik je scouting eens goed. Er moeten toch spelers op je lijst staan? Spelers die beter zijn dan Noa Lang en misschien ook wel goedkoper", stelt de journalist.

'Daal past bij Ajax'

Vermeulen ziet in Nederland al een alternatief. "Je kan bijvoorbeeld twintig kilometer verderop kijken. Haal daar een goede linksbuiten. Daal, van AZ. Dat is vloeken in de kerk natuurlijk, zeker voor mij, maar het is wel een speler die bij Ajax past. Hij is snel, kan nog beter worden en heeft een goede beweging in huis. Kan een goal maken. Daal is in ieder geval het type dat Ajax nodig heeft."

Vermeulen vervolgt: "Het is belangrijk dat Ajax nu een keer een goeie eruit pikt. De laatste paar seizoenen hebben ze daar wel veel problemen mee gehad. Ik hoop dat ze het geld goed besteden. Voor mijn part halen ze een goede speler uit Chili. De laatste jaren heeft het bij Ajax echt ontbroken aan het ophalen van pareltjes voor niet al te veel geld. Waarom kan NEC elke keer wél een speler halen waarvan we daarna zeggen: goh, wat is die gozer goed. En die komt dan uit de tweede divisie van Frankrijk. Waarom lukt dat Ajax niet? Moet toch kunnen."