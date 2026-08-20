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Ajax hoeft voor opvolger Godts maar 20 kilometer te rijden: 'Hij past perfect'

20 augustus 2026, 13:38   Bijgewerkt: 13:58
Jordi Cruijff / AZ
Foto: © Imago/realtimes
4 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Ajax is nog altijd op zoek naar een opvolger van Mika Godts, maar volgens Arno Vermeulen moet technisch directeur Jordi Cruijff het vooral niet te voor de hand liggend zoeken. De journalist stelt in de NOS Voetbalpodcast dat de Amsterdammers zich moeten melden in Alkmaar.

Ajax is door het vertrek van Godts naar Paris Saint-Germain op zoek naar een nieuwe linksbuiten. Technisch directeur Jordi Cruijff heeft daar nog een kleine twee weken de tijd voor. Inmiddels worden verschillende spelers in verband gebracht met de Amsterdamse club, maar concreet lijkt dat vooralsnog niet te zijn.

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Namen die worden genoemd zijn die van Leon Bailey (Aston Villa) en Noa Lang (Napoli). Dat de naam van Lang serieus valt bij Ajax, vindt Vermeulen niet heel sterk. "Ik weet het niet hoor... Het is soms allemaal zo voorspelbaar hè, die transferwereld. Clubs zijn heel vaak geneigd om spelers terug te halen", zegt Vermeulen in de NOS Voetbalpodcast.

Hij vindt dat Cruijff het anders moet aanpakken. "Kijk nou eens origineel, gebruik je scouting eens goed. Er moeten toch spelers op je lijst staan? Spelers die beter zijn dan Noa Lang en misschien ook wel goedkoper", stelt de journalist.

'Daal past bij Ajax'

Vermeulen ziet in Nederland al een alternatief. "Je kan bijvoorbeeld twintig kilometer verderop kijken. Haal daar een goede linksbuiten. Daal, van AZ. Dat is vloeken in de kerk natuurlijk, zeker voor mij, maar het is wel een speler die bij Ajax past. Hij is snel, kan nog beter worden en heeft een goede beweging in huis. Kan een goal maken. Daal is in ieder geval het type dat Ajax nodig heeft."

Vermeulen vervolgt: "Het is belangrijk dat Ajax nu een keer een goeie eruit pikt. De laatste paar seizoenen hebben ze daar wel veel problemen mee gehad. Ik hoop dat ze het geld goed besteden. Voor mijn part halen ze een goede speler uit Chili. De laatste jaren heeft het bij Ajax echt ontbroken aan het ophalen van pareltjes voor niet al te veel geld. Waarom kan NEC elke keer wél een speler halen waarvan we daarna zeggen: goh, wat is die gozer goed. En die komt dan uit de tweede divisie van Frankrijk. Waarom lukt dat Ajax niet? Moet toch kunnen."

Vind jij dat Ajax zich moet melden voor Daal?

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EuropaMango
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EuropaMango
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Zou ik niet erg vinden, maar met een contract tot 2030 en AZ die toch echt wel concurreert met Ajax, gaan AZ natuurlijk wel erg hoog in de boom zitten.

Ronnie B
95 Reacties
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Ronnie B
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Spelers van AZ naar Ajax is bijna nooit een groot succes. Liever niet dus

Ronnie B
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Ronnie B
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Zou die Vermeulen Kaplan bedoelen die Ajax gescout heeft, blijkbaar wel goed genoeg voor NEC, je mag toch wel verwachten van een Chef voetbal dat hij het verschil ziet tussen bij Ajax slagen of bij AZ of NEC slagen, ondanks dat ene (vorig) seizoen dat NEC 3e eindigde. Nou eigenlijk ook niet, Vermeulen en voetbal staat haaks op elkaar.

CG
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CG
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@Ronnie Lijkt mij ook het geval te zijn!!

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
72 Reacties
53 Dagen lid
157 Likes
EuropaMango
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Zou ik niet erg vinden, maar met een contract tot 2030 en AZ die toch echt wel concurreert met Ajax, gaan AZ natuurlijk wel erg hoog in de boom zitten.

Ronnie B
95 Reacties
1.150 Dagen lid
73 Likes
Ronnie B
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Spelers van AZ naar Ajax is bijna nooit een groot succes. Liever niet dus

Ronnie B
95 Reacties
1.150 Dagen lid
73 Likes
Ronnie B
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Zou die Vermeulen Kaplan bedoelen die Ajax gescout heeft, blijkbaar wel goed genoeg voor NEC, je mag toch wel verwachten van een Chef voetbal dat hij het verschil ziet tussen bij Ajax slagen of bij AZ of NEC slagen, ondanks dat ene (vorig) seizoen dat NEC 3e eindigde. Nou eigenlijk ook niet, Vermeulen en voetbal staat haaks op elkaar.

CG
3.801 Reacties
1.122 Dagen lid
14.233 Likes
CG
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@Ronnie Lijkt mij ook het geval te zijn!!

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Ro-Zangelo Daal

Ro-Zangelo Daal
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 22 jaar (10 feb. 2004)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
AZ
2
1
2025/2026
AZ
24
1
2025/2026
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