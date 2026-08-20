De UEFA (Europa), AFC (Azië) en CONCACAF (Noord-, Midden-Amerika en het Caribisch gebied) overwegen een motie van wantrouwen in te dienen tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Volgens Reuters wordt binnen de drie voetbalbonden serieus gesproken over een motie van wantrouwen tegen Infantino, die al langere tijd onder vuur ligt. De UEFA, AFC en CONCACAF willen tegenover Reuters niet inhoudelijk reageren op het nieuws.

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De drie federaties haalden eerder in een gezamenlijke open brief al hard uit naar Infantino. Aanleiding was zijn inmiddels ingetrokken investeringsplan, waarbij de FIFA een bedrijf wilde oprichten dat zich zou bezighouden met het beheer van het WK voetbal. De wereldvoetbalbond hoopte via de verkoop van aandelen private investeerders aan te trekken.

Het plan kwam Infantino op forse kritiek te staan. Europese landen dreigden zelfs met een boycot van toekomstige WK's als de FIFA-voorzitter zijn plannen niet zou intrekken. Uiteindelijk trok Infantino het plan inderdaad terug.

Daarmee lijkt het vertrouwen in de Zwitser echter nog niet te zijn hersteld. De UEFA, AFC en CONCACAF overwegen volgens Reuters een motie van wantrouwen, al bestaat binnen de bonden ook de vrees dat Infantino er juist sterker uitkomt als de motie het niet haalt. Zo steunt Afrika de omstreden FIFA-voorzitter nog steeds.

Als er daadwerkelijk een motie van wantrouwen wordt ingediend, moet er een buitengewoon FIFA-congres worden georganiseerd. Daarvoor is de steun van 43 van de 211 aangesloten nationale bonden nodig.