René van der Gijp slaat alarm: 'Iedereen is gek geworden, iedereen!'

René van der Gijp heeft zijn zomervakantie op Ibiza achter de rug, maar heeft zich daar flink verbaasd. Dat heeft alles te maken met het gedrag van jongeren, zo vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Van der Gijp ergert zich aan het feit dat volgens hem tegenwoordig alles wordt vastgelegd voor sociale media. De voetbalanalist en oud-voetballer verbaasde zich daar tijdens zijn vakantie enorm over, zo vertelt hij aan Wim Kieft: "Wim, ik heb op vakantie op Ibiza ook alleen maar mensen de hele dag dit zien doen", zegt Van der Gijp, terwijl hij selfiegebaren maakt.

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"Iedereen is gek geworden. Iedereen is gek geworden", stelt Van der Gijp. "Ik heb naast twee meiden gelegen en die hebben elkaar van 11.00 tot 19.00 uur zitten fotograferen. In het zwembad, uit het zwembad, op het bedje, in het bedje, met een petje, zonder petje, met andere kleding aan, met andere kleding aan, weer weg, andere kleding. Ik heb daarnaar zitten kijken en dacht bij mezelf: ik kan niet tegen die meisjes meer zeggen van: Neem het niet te serieus joh. Neem het niet te serieus."

De analist maakte op datzelfde strand nog iets mee: "Twee bedjes naast mij ligt een man en die man gaat op een gegeven moment staan. Die heeft een uur zo gestaan (tai chi, red.). Bijna ging ik na vijf minuten tegen die man zeggen: 'Joh, ga nou lekker liggen joh. Doe nou niet zo raar... Dit is niet meer tegen te houden!'"

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