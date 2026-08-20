FC Sion ruikt bloed tegen Ajax: 'Ik zag zwakke plekken...'

Didier Tholot ziet kansen voor zijn ploeg FC Sion in de play-offs van de Conference League tegen Ajax. De trainer ziet zwakke plekken bij de Amsterdamse club, die hij desondanks nog altijd bestempelt als een reus in het voetbal.

"Ik wil dat mijn ploeg zich met deze reus meet", begint de coach van de Zwitserse club tijdens het persmoment in aanloop naar het duel met de Amsterdammers. "Ajax verdient die benaming nog altijd, alleen al vanwege het verschil in budget", zegt de trainer. Ter vergelijking: de marktwaarde van de huidige Ajax-selectie wordt geschat op zo'n tweehonderd miljoen euro. Bij FC Sion ligt dat bedrag rond de dertig miljoen euro.

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Ondanks dat gigantische verschil ziet Tholot mogelijkheden voor FC Sion. De trainer heeft Ajax uitgebreid geanalyseerd: "Ik heb een ploeg gezien die graag de bal heeft, technisch zeer vaardig is, de tegenstander onder druk probeert te zetten en goed aan wedstrijden begint. Maar ik zag ook bepaalde zwakke plekken. Welke dat zijn, houden we voor onszelf", zegt de 62-jarige Fransman.

Nostalgische herinneringen

De wedstrijd tegen Ajax roept bij de Franse oefenmeester ook herinneringen op aan vroeger, aan de tijd van spelers als Johan Cruijff en Johnny Rep. "Fantastische spelers. Bovendien heb ik het geluk gehad om Rep bij Saint-Étienne te zien spelen. Dat roept mooie herinneringen bij me op, zoals Barcelona of Real Madrid dat tegenwoordig misschien doen bij jongere mensen."