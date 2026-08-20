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Noorse media: 'Een schok in Nederland'

20 augustus 2026, 11:21   Bijgewerkt: 11:33
Dusan Tadic
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Noorse media zijn enorm onder de indruk van de overwinning die Bodø/Glimt woensdagavond in Nijmegen boekte op NEC. De Noorse kranten zien bovendien dat het gevreesde voetbal van NEC, waar rekening mee gehouden werd, nauwelijks uit de verf kwam.

NEC verloor woensdagavond verdiend in de eigen Goffert van de Noorse topclub. Al vroeg in de tweede helft kwam Bodø/Glimt op een 0-3 voorsprong in Nijmegen, maar in de slotfase deed NEC nog iets terug: 1-3: TV2 spreekt van een droomresultaat voor de bezoekers uit Noorwegen: 'Een schok in Nederland, het is voorbij', valt er te lezen. 'Een enerverend eerste uur zorgde voor een droomresultaat in aanloop naar de returnwedstrijd in Aspmyra. NEC is verpletterd in Nijmegen. Bodø toonde zijn ervaring op het Europese podium.'

NRK concludeert dat hoofdtrainer Kjetil Knutsen zijn huiswerk uitstekend heeft gedaan: 'Ze wisten dat NEC kwetsbaar was. Het beloofde rock-'n-rollvoetbal bleef uit', is de conclusie.

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'NEC verwoest in Nederland', zo kopt het Noorse Dagbladet. 'Er was volledige controle in de eerste helft. Bodø/Glimt neemt een zeer goede uitgangspositie mee naar huis. Ondanks de nederlaag brachten de supporters van de thuisploeg na afloop toch een eerbetoon aan de spelers.'

Ook Aftenposten heeft aandacht voor de supporters van NEC. 'Er heerste een waar volksfeest in Nijmegen voordat het Champions League-anthem voor de allereerste keer in het Goffertstadion werd gespeeld.'

➡️ Meer nieuws over de nederlaag van NEC

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Kevin Hommeles
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Kevin Hommeles
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Helemaal geen schok, zelfs geen bevinkje. Compleet volgens verwachting had Bodo Glimt geen kind aan NEC

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kevin Hommeles
237 Reacties
961 Dagen lid
985 Likes
Kevin Hommeles
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helemaal geen schok, zelfs geen bevinkje. Compleet volgens verwachting had Bodo Glimt geen kind aan NEC

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NEC - Bodø/Glimt

N.E.C.
1 - 3
FK Bodø/Glimt
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2026/2027

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