Noorse media zijn enorm onder de indruk van de overwinning die Bodø/Glimt woensdagavond in Nijmegen boekte op NEC. De Noorse kranten zien bovendien dat het gevreesde voetbal van NEC, waar rekening mee gehouden werd, nauwelijks uit de verf kwam.

NEC verloor woensdagavond verdiend in de eigen Goffert van de Noorse topclub. Al vroeg in de tweede helft kwam Bodø/Glimt op een 0-3 voorsprong in Nijmegen, maar in de slotfase deed NEC nog iets terug: 1-3: TV2 spreekt van een droomresultaat voor de bezoekers uit Noorwegen: 'Een schok in Nederland, het is voorbij', valt er te lezen. 'Een enerverend eerste uur zorgde voor een droomresultaat in aanloop naar de returnwedstrijd in Aspmyra. NEC is verpletterd in Nijmegen. Bodø toonde zijn ervaring op het Europese podium.'

NRK concludeert dat hoofdtrainer Kjetil Knutsen zijn huiswerk uitstekend heeft gedaan: 'Ze wisten dat NEC kwetsbaar was. Het beloofde rock-'n-rollvoetbal bleef uit', is de conclusie.

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'NEC verwoest in Nederland', zo kopt het Noorse Dagbladet. 'Er was volledige controle in de eerste helft. Bodø/Glimt neemt een zeer goede uitgangspositie mee naar huis. Ondanks de nederlaag brachten de supporters van de thuisploeg na afloop toch een eerbetoon aan de spelers.'

Ook Aftenposten heeft aandacht voor de supporters van NEC. 'Er heerste een waar volksfeest in Nijmegen voordat het Champions League-anthem voor de allereerste keer in het Goffertstadion werd gespeeld.'