Eredivisie telt dit weekend slechts zes wedstrijden: dit is de reden

Wie dit weekend klaarzit voor een volle speelronde in de Eredivisie, zal even moeten schakelen. Slechts twaalf van de achttien clubs komen in actie. Ajax, FC Twente en NEC hebben hun competitiewedstrijd laten verplaatsen vanwege hun Europese verplichtingen, waardoor ook hun tegenstanders een weekend vrij zijn.

Waarom zijn er dit Eredivisie-weekend minder wedstrijden?

De KNVB biedt clubs die actief zijn in Europa al langere tijd de mogelijkheid om een competitiewedstrijd te laten verzetten. Het doel is duidelijk: Nederlandse vertegenwoordigers in de Champions League, Europa League en Conference League moeten zo goed mogelijk voor de dag kunnen komen op het Europese toneel. Ajax, FC Twente en NEC maken daar dit weekend gebruik van, waardoor de duels tegen Willem II, Telstar en Excelsior worden uitgesteld.

KNVB bepaalt nieuwe speeldata

Artikel gaat verder onder video

Het verplaatsen van de wedstrijden gebeurt via een speciale regeling van de KNVB. De clubs die Europees actief zijn dienen daarvoor formeel een verzoek in bij de competitieleider. Waar normaal gesproken beide clubs akkoord moeten gaan met een wijziging van het programma, heeft de KNVB bij deze regeling de regie in handen. De tegenstander heeft daardoor in principe weinig te zeggen over het uitstel.

Bij het bepalen van een nieuwe datum wordt vervolgens overleg gevoerd met de betrokken clubs, de lokale overheden, politie en rechtenhouder ESPN. Zo wordt gezocht naar een geschikt moment later in de eerste seizoenshelft. In de praktijk komen de uitgestelde wedstrijden vaak op een doordeweekse avond in september terecht.