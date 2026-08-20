Giovanni Franken, te gast als analist bij RTV Rijnmond, ziet dat de relatie tussen de supporters van Feyenoord en aanvaller steeds verder onder druk komt te staan. De oud-trainer van ADO Den Haag verwacht dat de pijnlijke kritiek van de fans ook mentaal gevolgen heeft voor de Portugees.

"Ik vind hem zoekende, zoekende naar zichzelf en de speelstijl die van hem verlangd wordt", zegt Franken over het spel van Borges in het programma Rijnmond Sport. "Ik vind dat hij steeds een slechtere interactie krijgt met het publiek. Hij werd uitgefloten na een slechte pass. Mentaal gaat dat ook in zijn hoofd zitten."

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Franken, die als assistent van Dick Advocaat actief was met Curaçao op het WK, vindt dat Feyenoord een nieuwe linksbuiten moet halen: "Er wordt nu te veel gevestigd op Anis Hadj Moussa voor de creativiteit in de zestien. Daar moet absoluut een speler bijkomen. Ik denk dan dat er met dreiging op beide flanken meer balans komt in het spel van Feyenoord."

Hulp voor Ueda

Franken vindt dat de opvolger van Leo Sauer bovendien over voldoende scorend vermogen moet beschikken om spits Ayase Ueda te ondersteunen: "Los van een buitenspeler mis je iemand om Ueda heen die ook goals kan maken, bijvoorbeeld Sem Steijn. Je kiest voor een middenveld dat voetballend beter in balans is met meer spelmakers. Daardoor mis je wel scorend vermogen bij de afvallende bal in de zestien."