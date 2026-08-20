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Feyenoord-fans keren zich tegen miljoenenaankoop: 'Hij wordt uitgefloten'

20 augustus 2026, 08:53
Feyenoord viert de 1-0 van Gjivai Zechiël tegen Go Ahead Eagles
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Giovanni Franken, te gast als analist bij RTV Rijnmond, ziet dat de relatie tussen de supporters van Feyenoord en aanvaller Gonçalo Borges steeds verder onder druk komt te staan. De oud-trainer van ADO Den Haag verwacht dat de pijnlijke kritiek van de fans ook mentaal gevolgen heeft voor de Portugees.

"Ik vind hem zoekende, zoekende naar zichzelf en de speelstijl die van hem verlangd wordt", zegt Franken over het spel van Borges in het programma Rijnmond Sport. "Ik vind dat hij steeds een slechtere interactie krijgt met het publiek. Hij werd uitgefloten na een slechte pass. Mentaal gaat dat ook in zijn hoofd zitten."

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Franken, die als assistent van Dick Advocaat actief was met Curaçao op het WK, vindt dat Feyenoord een nieuwe linksbuiten moet halen: "Er wordt nu te veel gevestigd op Anis Hadj Moussa voor de creativiteit in de zestien. Daar moet absoluut een speler bijkomen. Ik denk dan dat er met dreiging op beide flanken meer balans komt in het spel van Feyenoord."

Hulp voor Ueda

Franken vindt dat de opvolger van Leo Sauer bovendien over voldoende scorend vermogen moet beschikken om spits Ayase Ueda te ondersteunen: "Los van een buitenspeler mis je iemand om Ueda heen die ook goals kan maken, bijvoorbeeld Sem Steijn. Je kiest voor een middenveld dat voetballend beter in balans is met meer spelmakers. Daardoor mis je wel scorend vermogen bij de afvallende bal in de zestien."

Moet Feyenoord een nieuwe linksbuiten aantrekken om het team te versterken?

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Vriendje Stokvis
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Vriendje Stokvis
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Borges kan er natuurlijk niks aan doen dat hij niet kan voetballen. Wel heel knap van hem dat Feyenoord erin trapt en ook nog eens voor een vorstelijk salaris. Feyenoord zou er goed aan doen om deze clown zo snel mogelijk samen met Diarra van de hand te doen. Die kan er ook helemaal niks van. Kan geen bal aannemen of naar de juiste kleur spelen. Hier is iemand financieel veel beter van geworden.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vriendje Stokvis
2.029 Reacties
699 Dagen lid
9.426 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Borges kan er natuurlijk niks aan doen dat hij niet kan voetballen. Wel heel knap van hem dat Feyenoord erin trapt en ook nog eens voor een vorstelijk salaris. Feyenoord zou er goed aan doen om deze clown zo snel mogelijk samen met Diarra van de hand te doen. Die kan er ook helemaal niks van. Kan geen bal aannemen of naar de juiste kleur spelen. Hier is iemand financieel veel beter van geworden.

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Feyenoord - GAE

Feyenoord
2 - 2
Go Ahead Eagles
Gespeeld op 16 aug. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Gonçalo Borges

Gonçalo Borges
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 25 jaar (29 mrt. 2001)
Positie: AM (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
1
0
2025/2026
Feyenoord
11
2
2024/2025
Porto
26
2
2023/2024
Porto
17
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Ajax
2
2
4
6
PSV
2
1
4
7
Feyenoord
2
1
4
8
Heerenveen
2
1
4
9
Excelsior
2
3
3

Complete Stand

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