Giovanni Franken, te gast als analist bij RTV Rijnmond, ziet dat de relatie tussen de supporters van Feyenoord en aanvaller Gonçalo Borges steeds verder onder druk komt te staan. De oud-trainer van ADO Den Haag verwacht dat de pijnlijke kritiek van de fans ook mentaal gevolgen heeft voor de Portugees.
"Ik vind hem zoekende, zoekende naar zichzelf en de speelstijl die van hem verlangd wordt", zegt Franken over het spel van Borges in het programma Rijnmond Sport. "Ik vind dat hij steeds een slechtere interactie krijgt met het publiek. Hij werd uitgefloten na een slechte pass. Mentaal gaat dat ook in zijn hoofd zitten."
Franken, die als assistent van Dick Advocaat actief was met Curaçao op het WK, vindt dat Feyenoord een nieuwe linksbuiten moet halen: "Er wordt nu te veel gevestigd op Anis Hadj Moussa voor de creativiteit in de zestien. Daar moet absoluut een speler bijkomen. Ik denk dan dat er met dreiging op beide flanken meer balans komt in het spel van Feyenoord."
Franken vindt dat de opvolger van Leo Sauer bovendien over voldoende scorend vermogen moet beschikken om spits Ayase Ueda te ondersteunen: "Los van een buitenspeler mis je iemand om Ueda heen die ook goals kan maken, bijvoorbeeld Sem Steijn. Je kiest voor een middenveld dat voetballend beter in balans is met meer spelmakers. Daardoor mis je wel scorend vermogen bij de afvallende bal in de zestien."
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Borges kan er natuurlijk niks aan doen dat hij niet kan voetballen. Wel heel knap van hem dat Feyenoord erin trapt en ook nog eens voor een vorstelijk salaris. Feyenoord zou er goed aan doen om deze clown zo snel mogelijk samen met Diarra van de hand te doen. Die kan er ook helemaal niks van. Kan geen bal aannemen of naar de juiste kleur spelen. Hier is iemand financieel veel beter van geworden.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Borges kan er natuurlijk niks aan doen dat hij niet kan voetballen. Wel heel knap van hem dat Feyenoord erin trapt en ook nog eens voor een vorstelijk salaris. Feyenoord zou er goed aan doen om deze clown zo snel mogelijk samen met Diarra van de hand te doen. Die kan er ook helemaal niks van. Kan geen bal aannemen of naar de juiste kleur spelen. Hier is iemand financieel veel beter van geworden.