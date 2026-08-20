wil met Ajax zo snel mogelijk terugkeren in de Champions League. De Nigeriaanse spits vindt dat de Amsterdamse club, in zijn ogen de grootste club van Nederland, voor het maximale moet gaan en daar ook thuishoort.

"Ajax is natuurlijk de grootste club in de Nederlandse competitie", zegt de Nigeriaanse aanvaller in een interview met ESPN. "Dat weten wij als team, als spelers, als voetbalfans. Iedereen weet dat", zegt Arokodare, die Ajax ook op sportief vlak zo snel mogelijk wil laten aantonen dat de club de grootste van Nederland is.

Artikel gaat verder onder video

"Met alle respect voor de Conference League, maar de Conference League is niet waar Ajax als team wil zijn. Je wilt in de Champions League spelen", maakt de spits duidelijk. "Het belangrijkste doel voor dit seizoen is dus uiteraard wedstrijden winnen, de titel pakken en terugkeren naar de juiste positie. Namelijk kwalificatie voor de Champions League."

Dat is voor later dit seizoen. Voorlopig richt Arokodare zich met Ajax wel op de Conference League. Donderdagavond wacht het duel met FC Sion in de play-offs van het toernooi. Als de Zwitsers in dit tweeluik worden verslagen, plaatst Ajax zich voor de competitiefase van de Conference League.