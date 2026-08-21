Oud-PSV'er op weg naar Tottenham Hotspur: hereniging met Xavi Simons nabij

Savinho staat op het punt om Manchester City te verruilen voor een avontuur bij Tottenham Hotspur, zo meldt journalist David Ornstein. De Braziliaanse aanvaller is hard op weg naar de Londense club, waar een bijzondere hereniging wacht met voormalig ploeggenoot . Het tweetal kent elkaar nog goed uit hun gezamenlijke periode bij PSV en lijkt nu samen te gaan spelen in de Premier League.

De overstap van de vleugelspeler bevindt zich in een afrondende fase. Volgens Ornstein hebben beide Engelse topclubs een principeakkoord bereikt over een vaste transfersom van zo'n 87,5 miljoen euro. Dit bedrag kan door middel van bonussen nog verder oplopen tot 85 miljoen pond, omgerekend een kleine 99 miljoen euro. Om de transfer zonder risico's af te ronden, werd de linkspoot zondag al buiten de wedstrijdselectie gelaten voor het duel om de Community Shield tegen Arsenal. Naar verwachting ondergaat hij op korte termijn zijn medische keuring in de Britse hoofdstad.

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Met de naderende transfer krijgt de loopbaan van Savinho een extra Nederlands tintje, aangezien hij in Noord-Londen opnieuw de kleedkamer gaat delen met Simons. De twee speelden gedurende het seizoen 2022/2023 samen in Eindhoven. Waar de Oranje-international destijds uitgroeide tot een absolute smaakmaker en gedeeld topscorer van de Eredivisie werd, kende de huurling van Troyes een bescheidener aandeel met acht officiële optredens en twee assists. Desondanks stonden de talenten samen op het veld tijdens het veroveren van de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.

Voor Simons betekent de komst van zijn oude bekende een welkome impuls in de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen. De spelmaker maakte een jaar geleden voor ongeveer zestig miljoen euro de overstap van RB Leipzig naar de Spurs. In zijn debuutjaar kwam de hij tot 41 officiële wedstrijden en vijf treffers, totdat een blessure eind april een voortijdig einde aan zijn seizoen maakte. Momenteel werkt de Nederlander hard aan zijn herstel om weer volledig fit te raken voor de ploeg van manager Roberto De Zerbi.

De komst van Savinho past in de ambitieuze plannen van de Italiaanse trainer, die deze zomer bezig is met een grootschalige renovatie van zijn selectie. Tottenham heeft de transfermarkt flink opgeschud en al meer dan driehonderd miljoen pond geïnvesteerd. Naast de naderende handtekening van de ex-speler van Manchester City, is de club volgens Ornstein ook in een vergevorderd stadium om spits Omar Marmoush los te weken uit Manchester. Met deze dubbelslag hoopt de Londense formatie de aanvalslinie definitief van de benodigde snelheid en dreiging te voorzien.