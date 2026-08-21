Opvallend gerucht: Ajax wil Braziliaans talent losweken met bijzondere constructie

Ajax heeft zich volgens de Braziliaanse transferjournalist André Hernan officieel gemeld bij São Paulo voor de komst van Tetê. De Amsterdammers hebben een opvallend voorstel neergelegd om de negentienjarige linksbuiten in eerste instantie op huurbasis naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Volgens de verslaggever ligt er een constructie op tafel met een verplichte koopoptie.

Het voorstel betreft een huurperiode van één seizoen, waarvoor de Nederlandse topclub een bedrag van 500.000 euro betaalt aan de Brazilianen. In de overeenkomst is daarnaast een verplichte aankoopclausule van tien miljoen euro opgenomen, die automatisch in werking treedt zodra de aanvaller een afgesproken aantal wedstrijden speelt. Met die definitieve overname zou Ajax tachtig procent van de transferrechten van de jeugdinternational in handen krijgen, terwijl São Paulo de resterende twintig procent behoudt om bij een toekomstige verkoop mee te profiteren.

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De leiding van São Paulo neemt het Amsterdamse bod momenteel in beraad en heeft Tetê in de tussentijd teruggezet naar het Onder-20 elftal. De jonge Zuid-Amerikaan werd eerder dit jaar nog doorgeschoven naar de hoofdmacht, waarvoor hij tot dusver in zes wedstrijden in totaal 122 minuten in actie kwam. Mede door een recente oproep voor Brazilië Onder-20 speelde het talent zich nadrukkelijk in de kijker bij Europese clubs.

Voor de ploeg uit Amsterdam past de mogelijke komst van de vleugelaanvaller in een bredere vernieuwing van de selectie. Onder het bewind van Jordi Cruijff is de club deze zomer zeer actief op de transfermarkt. Zo trok de Eredivisionist eerder al de Braziliaanse spits Marcos Leonardo en linksback Caio Henrique aan, naast de transfervrije komst van Julian Brandt. Bovendien is er een vacature op de flank ontstaan door het vertrek van Mika Godts, die voor een aanzienlijk bedrag naar PSG is getransfereerd. Of Tetê zich op korte termijn bij deze vernieuwde Amsterdamse selectie mag voegen, hangt nu af van het definitieve oordeel van São Paulo over het huurvoorstel.