Genoeg interesse in Feyenoord-middenvelder: stap naar Premier League lonkt

staat mogelijk voor een vertrek bij Feyenoord, waarbij een overstap naar de Premier League het uiteindelijke doel lijkt. De middenvelder geniet volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio nadrukkelijke belangstelling van Hull City, dat inmiddels al twee aanbiedingen in Rotterdam heeft neergelegd.

Een vertrek van de speler komt niet geheel uit de lucht vallen. Hoewel Targhalline nog over een doorlopend contract tot medio 2028 beschikt, verlopen de onderhandelingen over een verlenging stroef. De ex-speler van Le Havre zou verbolgen zijn over een contractaanbieding die aanzienlijk lager ligt dan het salaris van andere sterkhouders bij de club. Mede daardoor is het aannemelijk dat Feyenoorder bij het juiste bod vertrekt. Bovendien is er deze zomer met Charles Vanhoutte een directe concurrent op zijn positie bij gekomen.

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Naast Hull City hebben ook twee Italiaanse clubs belangstelling voor Targhalline. Atalanta en Bologna zouden de situatie rond de middenvelder nauwlettend volgen. Ook FC Porto, waar Francesco Farioli momenteel trainer is, heeft interesse in de Feyenoorder. Voor Targhalline ligt er daarmee een aantal interessante opties op tafel. Een overstap naar Hull City zou hem direct naar de Premier League brengen, terwijl een transfer naar Italië of Portugal een andere route richting de Europese top kan betekenen. Vooral de interesse van Hull City is op dit moment concreet. De Engelsen hebben al twee aanbiedingen bij Feyenoord neergelegd en liggen volgens Di Marzio dan ook voor op de concurrentie.

Targhalline streek vorig jaar neer in Rotterdam na een overstap van het Franse Le Havre en groeide al snel uit tot een belangrijke schakel. In het afgelopen Eredivisie-seizoen kwam de international 25 keer in actie, waarbij twee doelpunten en vier assists werden genoteerd. Ook op het Europese podium deed de Feyenoord-middenvelder ervaring op met zeven optredens in de Europa League. Ondanks deze cijfers moet de speler momenteel toezien hoe Van Bronckhorst hem naar de bank heeft verbannen.

Voorlopig heeft Targhalline nog geen definitieve knoop doorgehakt over een volgende bestemming. De speler wil alle opties zorgvuldig naast elkaar leggen voordat er een beslissing volgt. Aangezien Feyenoord de transferrechten bezit, zal de Rotterdamse club een belangrijke stem hebben in het uiteindelijke besluit. De komende periode moet uitwijzen of de controleur bijtekent of toch zal vertrekken uit de havenstad.