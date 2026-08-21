Mika Godts moet thuisdebuut voor PSG om bizarre reden uitstellen

zal zondag in ieder geval nog niet als speler van Paris Saint-Germain zijn opwachting kunnen maken in het Parc des Princes. De thuiswedstrijd tegen Stade Rennais is op het laatste moment verplaatst naar het Roazhon Park (het stadion van de tegenstander), omdat het speelveld in Parijs door de extreme hitte te zwaar beschadigd is geraakt.

Voor Godts betekent het dat zijn eerste kennismaking met het Parijse thuispubliek als PSG-speler nog even op zich laat wachten. De wedstrijd tegen Rennes wordt zondag namelijk niet in Parijs, maar op het terrein van de tegenstander afgewerkt. De competitiecommissie van de Franse profvoetbalorganisatie LFP heeft die wijziging bekendgemaakt.

Veld Parc des Princes niet veilig genoeg

Artikel gaat verder onder video

Volgens PSG is de grasmat in het Parc des Princes dermate verslechterd dat spelen onder de huidige omstandigheden niet verantwoord is. De club stelt dat de staat van het veld niet toelaat dat de wedstrijd 'onder bevredigende omstandigheden kan worden gespeeld, met name met het oog op de veiligheid en fysieke gesteldheid van de spelers'.

De verplaatsing kwam tot stand in overleg met Rennes. PSG bedankt de tegenstander voor de medewerking en erkent tegelijkertijd dat de late wijziging vervelend is voor de eigen aanhang. "Paris Saint-Germain begrijpt volledig welk ongemak deze verandering veroorzaakt voor de supporters en voor iedereen die van plan was de wedstrijd in het Parc des Princes bij te wonen. De club betreurt deze uitzonderlijke situatie.”

PSG onderzocht eerst nog alternatieven in Parijs. Daarbij kwamen het Stade Jean-Bouin, het Stade Sébastien-Charléty en het Stade de France als mogelijke uitwijklocaties voorbij. Geen van die stadions bleek beschikbaar, waarna de club zich tot de LFP wendde. De uitwedstrijd tegen Stade Rennais van 6 maart 2027 wordt nu een thuiswedstrijd.

Godts wacht op eerste thuiswedstrijd

Godts maakte woensdag zijn eerste trainingsminuten bij PSG. De eerste indruk bij de Parijse supporters was positief: meerdere fans merkten op dat de voormalige Ajacied zich direct gemakkelijk tussen zijn nieuwe ploeggenoten leek te bewegen.

Een optreden tegen Rennes had voor Godts zijn eerste kans kunnen zijn om als PSG-speler in het Parc des Princes te spelen, maar die mogelijkheid vervalt door de verplaatsing. PSG verwacht voor de komende wedstrijden een oplossing te hebben gevonden en zegt dat er een plan ligt om de grasmat in het stadion te vervangen.

De eerstvolgende thuiswedstrijd in de Ligue 1 staat op 4 september gepland tegen Monaco. Voor dat duel moet het Parc des Princes weer beschikbaar zijn.