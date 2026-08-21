Vandaag Inside keert maandag 24 augustus terug op televisie, maar kijkers moeten bij de start van het nieuwe seizoen rekening houden met een afwijkend uitzendtijdstip. De talkshow met Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp begint in de eerste week eerder dan gebruikelijk.

Vanwege de zomerprogrammering van SBS6 neemt Vandaag Inside voorlopig het tijdslot van De Oranjezomer over. Daardoor begint het programma vanaf maandag 24 augustus om 21.20 uur, een kwartier eerder dan het vertrouwde tijdstip.

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De gewijzigde begintijd geldt voor de volledige eerste week van het nieuwe seizoen. Kijkers die gewend zijn om rond 21.35 uur in te schakelen, lopen daardoor het risico het eerste gedeelte van de uitzending te missen.

Het gaat om een tijdelijke aanpassing. SBS6 keert vanaf maandag 31 augustus terug naar het reguliere uitzendschema. Vanaf dat moment begint Vandaag Inside iedere werkdag weer om 21.35 uur.

Derksen, Genee en Van der Gijp keren op 24 augustus terug na hun vakantie. Voor de eerste vijf uitzendingen van het nieuwe seizoen geldt dus een aangepaste aanvangstijd, waarna vanaf 31 augustus het gebruikelijke schema weer wordt hervat.