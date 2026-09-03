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Duitse media trekken pijnlijke conclusie over Saibari: 'Alarmerend gebrek!'

3 september 2026, 08:50   Bijgewerkt: 09:10
Saibari
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Ismael Saibari heeft woensdagavond zijn basisdebuut gemaakt bij Bayern München. De oud-speler van PSV maakte echter geen beste beurt in de bekerwedstrijd tegen VfL Osnabrück (1-4 winst), zo concluderen Duitse media. Zij zien één groot probleem ontstaan bij de middenvelder.

Saibari had zijn debuut voor Bayern München al gemaakt, maar kreeg woensdagavond in Osnabrück van trainer Vincent Kompany de kans om in de basis te beginnen. Saibari mocht 62 minuten spelen, maar maakte in dat uur weinig indruk. Dat is althans de conclusie die donderdagochtend door de Duitse media wordt getrokken.

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BILD gaf de Marokkaans international nog nét een voldoende: 'Saibari was minder gevaarlijk dan in zijn competitiedebuut tegen Stuttgart, waar hij na zijn invalbeurt snel twee assists gaf. Hij creëerde wel twee gevaarlijke kansen in de eerste helft, maar wist geen van beide te benutten. In de tweede helft wist hij slechts één noemenswaardig schot op doel te lossen', zo klinkt het.

'Alarmerend!'

Fansite MiaSanRot is kritischer en ziet een probleem bij Saibari: 'Hij maakte zijn debuut in de basis tegen VfL Osnabrück, het was geen succesvol debuut voor de Marokkaan. Saibari viel herhaaldelijk op door zijn soms alarmerende gebrek aan snelheid. Hij werd zeker niet aangetrokken als sprinter, maar het gemak en de frequentie waarmee hij werd voorbijgelopen, geven reden tot bezorgdheid.'

Het gebrek aan snelheid viel ook de Duitse Abendzeitung München op: 'Nadat hij als invaller tegen Stuttgart twee assists had gegeven, werd hij beloond met een basisplaats. Hij schoof vaak mee naar voren, maar was deze keer minder effectief. Hij miste in sommige situaties snelheid', klinkt het.

Het Duitse FOCUS zag Saibari eveneens niet imponeren: 'Saibari begon als nummer tien. Had aanvankelijk moeite met de verdediging van Osnabrück. In de tweede helft kreeg de nieuwe aanwinst meer ruimte, maar kon daar niet van profiteren. Zijn lage schot werd gered door de doelman van Osnabrück. Saibari's optreden was niet overtuigend. Hij was vrij ineffectief in de aanval van Bayern.'

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Ismael Saibari

Ismael Saibari
Bayern München
Team: FC Bayern
Leeftijd: 25 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
FC Bayern
1
0
2025/2026
PSV
27
15
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5

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Stand Bundesliga 2026/2027

Bundesliga
GS
DS
PT
1
FC Bayern
1
4
3
2
Freiburg
1
3
3
3
Augsburg
1
3
3
4
Leipzig
1
3
3
5
Dortmund
1
2
3

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