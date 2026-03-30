Jong Oranje wint nipt van Jong België, debutanten blinken uit

Jong Oranje heeft de interlandperiode met een goed gevoel afgesloten. In de vriendschappelijke wedstrijd was Nederland te sterk voor de leeftijdsgenoten uit België (2-1). Debutant Ayoub Oufkir was met een doelpunt en assist de grote man.

In het oefenduel met België koos bondscoach Michael Reiziger voor elf nieuwe namen. Daardoor mochten Tristan Gooijer, Tygo Land en Oufkir hun debuut maken voor Jong Oranje. Laatstgenoemde bood Devin Haen al snel een goede schietkans, maar de spits mikte naast.

Na dertien minuten was het wél raak. De aanvalsleider torende hoog boven iedereen uit en kopte uit een hoekschop van het AZ-talent de openingstreffer binnen: 1-0.

Even later liet Oufkir opnieuw van zich horen. De debutant dolde met zijn tegenstander, maar schoot nipt naast. Ook Tristan Gooijer, Dies Janse (lat en redding) en Elijah Dijkstra (over) kwamen vervolgens niet tot scoren. Aan de andere kant tikte Bernt Klaverboer met een uiterste krachtsinspanning een hard schot tegen de lat.

Vlak voor rust wist Nederland alsnog de voorsprong te verdubbelen. Oufkir speelde Matteo Dams tuureluurs en schoot prachtig raak: 2-0.

Jong Oranje wint

In de tweede helft ging Nederland opnieuw goed van start en al snel kreeg Haen een schietkans. Die mogelijkheid was echter niet te vergelijken met de kans die Oufkir even later kreeg. Van dichtbij leek hij zijn tweede te maken, maar de buitenspeler schoot hoog over het doel. Hij moest er zelf ook om lachen, want het was zonder twijfel de misser van de maand. Via Jaden Slory was het vervolgens opnieuw Jong Oranje dat kansrijk was.

Invaller Ernest Poku dacht Nederland in de slotfase wel naar de beslissing te schieten. Van dichtbij stuitte hij echter op de keeper. Die fout werd Jong Oranje in de omschakeling fataal.

Uit het niets kon Norman Basette namelijk de aansluitingstreffer binnenwerken. Jong Oranje appelleerde nog voor buitenspel, maar de treffer bleef staan. In het vervolg ging het spel alle kanten op, maar er werd niet meer gescoord in De Koel in Venlo: 2-1.