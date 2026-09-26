Gjivai Zechiël: ‘Eigenlijk is het schandalig, ik schaam me ervoor’

baalt als een stekker van het nieuwe puntverlies van Jong Oranje in de EK-kwalificatie. De middenvelder schaamt zich diep voor het gelijkspel van zijn ploeg tegen Jong Noorwegen, waardoor de Onder 21-lichting van Nederland diep in de problemen zit.

Het was al niet best, maar na het 0-0-gelijkspel tegen Jong Noorwegen is de situatie voor Jong Oranje er allesbehalve beter op geworden. De ploeg van Michael Reiziger heeft plaatsing voor het EK niet meer in eigen hand. Het elftal móét winnen van Slovenië en Bosnië-Herzegovina en hopen dat Israël punten laat liggen.

Artikel gaat verder onder video

Zechiël, die van Oranje-bondscoach Xavi Hernández mee mocht doen met de jongere lichting, neemt geen blad voor de mond. ‘Het is eigenlijk een beetje schandalig, hoe we het hebben weggegeven, in de wedstrijden hiervoor eigenlijk al”, zegt hij tegenover Voetbal International.

“Vandaag zag ik wel een team dat er echt voor heeft gestreden. Dat niet makkelijk goals weggaf, dat omschakelde met z’n allen en de bal graag wilde hebben. Dat zie je vandaag wel, dat ontbrak een beetje in die vorige wedstrijden. Dus ja, dan schaam je je daar eigenlijk wel een beetje voor”, gaat de middenvelder van Feyenoord verder.

Zechiël sluit in principe weer aan bij het grote Oranje, maar denkt dat Jong Oranje voldoende kwaliteit heeft zonder hem. “We hebben eigenlijk echt heel veel goede spelers. Dus wat ik zeg, het is een beetje schandalig dat wij het niet meer in eigen hand hebben. Want we hebben gewoon heel veel goede middenvelders, goede aanvallers, goede verdedigers. En bijna iedereen speelt bij zijn club.”