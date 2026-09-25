Hans Kraay junior komt met opvallend nieuws over Gjivaj Zechiël

Hans Kraay Jr. heeft opheldering gegeven over het ontbreken van Gjivai Zechiël bij het Nederlands elftal. De 22-jarige middenvelder van Feyenoord speelt vrijdagavond mee met Jong Oranje en volgens Kraay was dat voor Zëchiël geen verrassing.

"Het blijkt zo te zijn dat het al was afgesproken voordat hij kwam, dat hij met Jong Oranje tegen Jong Denemarken zou meedoen", zei Kraay donderdagavond bij ESPN tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland (1-1). De analist vindt dat overigens wel jammer. Hij had Zëchiël graag bij het Nederlands elftal gezien in plaats van bij Jong Oranje - Jong Noorwegen. Zelfs in de basis.

Ideale opstelling voor het Nederlands elftal

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"De keeper is hetzelfde als op het WK, de achterhoede, de nummer 'tien' is hetzelfde. Ik had het heel leuk gevonden met een hele frisse Zëchiël. Ik denk dat Xavi daarvan denkt: tegen Duitsland is dat misschien meteen te hoog gegrepen. Hij is nu ook naar Jong Oranje. Veerman had ik graag als quarterback gezien, als passer. Zëchiël is meer mijn romantiek in mijn onderbuik speelt."

Zechiël was donderdag overigens niet de enige speler die niet tot de selectie behoorde. Zo moest middenvelder Kenneth Taylor toekijken vanaf de tribune, evenals Jurriën Timber. Bij Timber had dat ermee te maken dat er voorzichtig met hem wordt omgegaan vanwege de liesblessure waarmee hij langdurig heeft gekampt.