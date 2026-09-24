Duitse media schrikken tijdens duel met Oranje: 'Hij is passief en geeft de bal weg'

kende donderdagavond een opvallende eerste helft tegen het Nederlands elftal. De doelman van Ajax en Duitsland hield zijn ploeg op de been met enkele reddingen, maar viel ook op met fouten in de opbouw én speelde een hoofdrol bij het afgekeurde doelpunt van Virgil van Dijk.

Na een corner kopte Van Dijk Oranje vroeg op voorsprong, maar de VAR greep in omdat Brian Brobbey Ter Stegen zou hebben gehinderd. Die Zeit vindt dat Duitsland goed wegkwam. "Groot geluk voor de Duitse nationale ploeg, want het contact van Brobbey met Ter Stegen was echt minimaal. Vanuit neutraal perspectief had je de treffer ook zeker kunnen goedkeuren." BILD vindt dat Ter Stegen 'behoorlijk passief' oogde.

Ter Stegen ook slordig in de opbouw

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Ook later in de eerste helft ging Ter Stegen in de fout. Hij speelde vanuit zijn eigen strafschopgebied onder meer rechtstreeks in de voeten van Cody Gakpo, die direct uithaalde. Ter Stegen wist zijn eigen fout vervolgens te herstellen.

Kicker noemt dat moment een 'ernstige fout van Ter Stegen'. BILD constateert: "Ter Stegen heeft geluk dat Gakpo een mislukte uittrap van de Duitse doelman niet kan afstraffen."

Ook Die Zeit zag een terugkerend probleem. "Voor de tweede keer deze avond speelt Ter Stegen in de opbouw de bal rechtstreeks in de voeten van een Nederlander."