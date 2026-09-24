Duitsland moet donderdagavond tegen Oranje in een ander shirt aantreden dan gepland. Die Mannschaft wilde in de Johan Cruijff ArenA voetballen in het groene retroshirt uit 1990, maar de UEFA heeft daar een streep door gezet. Twee details in het historische ontwerp blijken in strijd met de huidige voorschriften.

De Duitse voetbalbond had vorige week nog vol trots aangekondigd dat de ploeg van bondscoach Jürgen Klopp het Nations League-duel met Nederland in het groene uitshirt uit 1990 zou spelen. De remake van adidas verwijst naar het tenue uit het jaar waarin West-Duitsland wereldkampioen werd en was speciaal naar voren geschoven voor de ontmoeting in Amsterdam.

UEFA ziet twee problemen met Duits retroshirt

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Van dat plan komt niets terecht. BILD onthult op de dag van de wedstrijd dat de UEFA het shirt heeft afgekeurd vanwege de geldende voorschtiften. Daarbij spelen twee onderdelen van het retro-ontwerp Duitsland parten.

De mouwen van wedstrijdshirts moeten in UEFA-landencompetities een vrije zone bevatten voor de voorgeschreven badges. Bij de Nations League moet daar onder meer ruimte zijn voor het embleem van de competitie en dat van de UEFA Foundation. De officiële UEFA-reglementen reserveren die zones op beide mouwen exclusief voor dergelijke uitingen. Het ontwerp uit 1990 voldoet daar niet aan.

Daarnaast ontbreekt op het groene shirt een spelersnummer op de borst. De huidige regels voor de Nations League schrijven voor dat het rugnummer ook aan de voorkant van het shirt zichtbaar moet zijn. De algemene UEFA-reglementen bepalen dat zulke nummers tussen de tien en vijftien centimeter hoog moeten zijn wanneer ze voor een landencompetitie verplicht zijn.

Een aanpassing van het retroshirt werd volgens BILD aanvankelijk nog overwogen, maar uiteindelijk koos de Duitse bond voor een andere oplossing.

Duitsland volledig in het zwart tegen Oranje

Duitsland verschijnt daardoor donderdagavond niet in groen, maar volledig in het zwart aan de aftrap. Het nieuwe tenue zou aanvankelijk pas later worden geïntroduceerd, maar krijgt door de UEFA-ingreep een vervroegd debuut in Amsterdam. De DFB bevestigt dat Duitsland tegen Nederland met een zwart shirt, zwarte broek en zwarte kousen speelt.

Het shirt heeft bovendien een bijzondere betekenis. Het is het laatste Duitse nationale tenue van adidas voordat de langdurige samenwerking tussen het kledingmerk en de DFB aan het einde van het jaar stopt. Verticale gouden lijnen, opgebouwd uit kleine ruiten, verwijzen volgens adidas naar de meer dan 24.000 voetbalclubs in Duitsland.

Klopp kan zich in ieder geval vinden in het onverwacht vroeg ingezette tenue. "Ik vind het heel erg mooi, absoluut klassiek. Het is prachtig geworden. Ik ben blij dat de jongens het mogen dragen", aldus de Duitse bondscoach.

Nederland en Duitsland beginnen donderdag om 20.45 uur aan hun Nations League-duel in de Johan Cruijff ArenA.