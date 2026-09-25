Eén Oranje-speler zakt door het ijs: 'Hij is echt ongelooflijk matig...'

heeft donderdagavond een enorm zwakke indruk gemaakt tegen Duitsland. Dat stelt ESPN-analist Kenneth Perez in zijn analyse tijdens het programma Voetbalpraat.

Van Hecke vormde donderdagavond tegen Duitsland (1-1) samen met aanvoerder Virgil van Dijk het hart van de defensie bij Oranje. De verdediger van Tottenham Hotspur maakte echter totaal geen indruk, zo vond Kenneth Perez althans. "Van Hecke was echt ongelooflijk matig, in alles. Aan de bal is het echt een crime. Als de bal recht voor hem ligt en er een speler in zijn zicht staat, dan lukt het nog wel."

Perez vervolgt: "Maar als er iets moet gebeuren wat een beetje onvoorzien is, dan heeft hij echt geen idee. Hij schiet de bal zomaar ergens naartoe. Ik weet niet hoe ver Timber is? Maar dat wordt wel echt een verbetering voor het Nederlands elftal."

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Over wie Perez wél te spreken was, is Mexx Meerdink. De spits debuteerde in Oranje nadat Brian Brobbey al na 35 minuten spelen naar de kant moest met een blessure: "Ik vond het bijzonder leuk om hem te zien. Hoe balvast hij was. Hij had ook goede aannames!"