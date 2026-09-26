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Tijjani Reijnders eerlijk: ‘Dit zullen mensen in Nederland niet leuk vinden’

26 september 2026, 08:49
Tijjani Reijnders
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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Tijjani Reijnders denkt dat het niveau in de Saudi Pro League hoger ligt dan in de Eredivisie, zo vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad. De middenvelder schat de steenrijke competitie qua niveau net iets lager in dan de Serie A.

Reijnders maakte de afgelopen jaren furore bij Manchester City, maar koos deze zomer voor een stap naar Saudi-Arabië. De middenvelder van Al-Qadsiah maakt er tegenover het AD geen geheim van dat geld een belangrijke rol speelde bij de transfer.

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“Als je ziet om welke bedragen het gaat: zeg daar maar eens ‘nee’ tegen. We kunnen wel de moraalridder uithangen en zeggen: ‘dat zou ik niet doen’. Maar ik denk dat iedere voetballer, bijna ieder mens dit zou doen”, zegt hij.

Saudi Pro League boven Eredivisie

De international had geen contact met nieuwe bondscoach Xavi Hernández over de transfer naar het Midden-Oosten. ‘Maar ik heb me wel uitgebreid laten informeren. Je ziet steeds vaker dat spelers, na een paar jaar in Saoedi-Arabië, ook weer terugkeren naar een Europese topcompetitie”, zegt Reijnders.

Volgens de middenvelder is het niveau in Saudi-Arabië de afgelopen jaren flink gestegen. “Het is echt niet zo dat ik nu op 50 of 60 procent van mijn kunnen speel, hè. Als ik het niveau van de competitie moet inschatten, zet ik de Saudi League iets onder Italië, maar boven de eredivisie. Dat zullen de mensen in Nederland misschien niet leuk vinden, maar zo zie ik het wel.”

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Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Al Qadsiah FC
Team: Qadsiah
Leeftijd: 28 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Qadsiah
5
3
2025/2026
Man City
28
5
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
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