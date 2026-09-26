Ajax komt met serieuze waarschuwing richting eigen supporters

Ajax heeft zijn supporters met klem gewaarschuwd voor de veiligheidssituatie rondom het naderende uitduel met Hajduk Split in de Conference League. De club adviseert meereizende aanhangers om de omstandigheden in Kroatië uiterst serieus te nemen en de reis vooraf goed af te wegen. Fans krijgen de nadrukkelijke oproep om herkenbare clubkleding te vermijden, zich niet in groepen over straat te begeven en specifieke risicogebieden links te laten liggen om botsingen met supporters van de thuisploeg te voorkomen.

De Amsterdammers beginnen het Europese toernooi op donderdag 15 oktober om 18.45 uur in Split. Voor de meereizende supporters zijn er in het uitvak maximaal 1675 toegangsbewijzen beschikbaar. Aangezien Kroatische supporters te boek staan als uiterst fanatiek, waarschuwt de clubleiding dat meereizende fans rekening moeten houden met mogelijke vijandigheid en geen overbodige risico's moeten nemen in de stad.

Ajax waarschuwt voor fanatieke Kroatische aanhang

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Ajax benadrukt dat supporters zich terdege bewust moeten zijn van de spanningen die rondom dit soort buitenlandse wedstrijden op de loer liggen. "Denk daarom vooraf goed na of je deze reis wilt maken", waarschuwt de club in het officiële veiligheidsadvies aan de achterban. De aanhang van de thuisclub staat bekend als heetgebakerd en kan volgens de leiding uit Amsterdam "reageren op zichtbare Ajax-uitingen".

Supporters krijgen dan ook de dringende oproep om rood-witte shirts, sjaals en andere clubattributen thuis te laten. Daarnaast wijst Ajax op de gevaren van confrontaties wanneer meereizende aanhangers zich zichtbaar in groepen door de stad bewegen. Wie toch afreist naar Kroatië, dient aanwijzingen van de veiligheidsdiensten "strikt op te volgen". Vooral in de wijk Varoš, een bekende verzamelplek van fanatieke Kroatische supporters, moeten meereizende Amsterdammers op hun hoede zijn.

Strikte veiligheidsmaatregelen rondom Hajduk Split

Rondom het treffen met Hajduk Split is een strak gecoördineerde veiligheidsoperatie opgetuigd, waarvoor Ajax nauw samenwerkt met de autoriteiten in Kroatië. Samen kijken de betrokken partijen hoe de uitsupporters op de wedstrijddag via een speciaal ingerichte fanzone veilig en gecontroleerd naar het stadion worden gebracht. Met dit strakke plan moet de kans op ongeregeldheden in de binnenstad en bij het stadion zo klein mogelijk worden gehouden.