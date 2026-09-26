Jhon van Beukering vertrekt bij SC Veluwezoom, zo heeft de geschorste oud-voetballer besloten. De trainer, die vorige week in opspraak raakte na een incident bij IJsselmeervogels – GVVV, wil dat de club uit Velp niet de dupe wordt van zijn schorsing.

Van Beukering haalde vorige week het nieuws, toen hij als assistent-trainer van GVVV Quiermo Dumay een klap had uitgedeeld in de rust tegen IJsselmeervogels. Het slachtoffer liep daarbij liefst zeven gebroken tanden op. De amateurvereniging zette Van Beukering diezelfde avond nog op straat, terwijl de KNVB een onderzoek startte en hem een voorlopige schorsing van zestig dagen oplegde.

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Naast GVVV was de oud-spits werkzaam bij derdeklasser SC Veluwezoom. Uit eigen initiatief stapt Van Beukering daar nu op. “Veluwezoom mag niet de dupe worden van deze zaak”, zegt hij. De trainer laat zijn contract per 1 oktober ontbinden. “Dit omdat hij vindt dat de vereniging en het eerste elftal niet mogen lijden onder zijn voorlopige schorsing van 60 dagen, waarvan bovendien verwacht wordt dat deze aanzienlijk hoger zal uitvallen”, leest het.

“Het bestuur respecteert zijn besluit, maar vindt tevens dat zijn naamsbekendheid en de negatieve, eenzijdige berichtgeving op sociale media, in kranten en op televisie hebben bijgedragen aan de te verwachten besluitvorming van de tuchtcommissie”, is de reactie van Veluwezoom.