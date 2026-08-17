Johan Derksen haalt snoeihard naar 'rancuneuze' Clarence Seedorf

Johan Derksen heeft in zijn podcast Groeten uit Grolloo hard uitgehaald naar de top van de KNVB over de aanstelling van Xavi Hernández als bondscoach van het Nederlands elftal. De analist richt zijn pijlen specifiek op Directeur Topvoetbal Nigel de Jong en rvc-lid Clarence Seedorf. Vooral de rol van laatstgenoemde bij de zoektocht naar de opvolger van Ronald Koeman stuit op onbegrip.

De voetbalbond presenteerde de Spanjaard onlangs als de man die Oranje tot en met het WK van 2030 onder zijn hoede neemt. Hoewel Derksen erkent dat de oud-speler van Barcelona een indrukwekkend cv heeft en de Cruijff-filosofie aanhangt, plaatst hij vraagtekens bij de keuze voor een buitenlander. "Ik blijf het vreemd vinden om een buitenlander te nemen", aldus Derksen. "Want dat vind ik een aanklacht tegen de eigen trainersopleiding van de KNVB. En een aanklacht tegen de Nederlandse trainers, dat ze gepasseerd worden."

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Binnen de KNVB was het technisch management, onder leiding van De Jong en met Seedorf als adviseur, verantwoordelijk voor de opvolging van Koeman. "Daarbij vind ik het vreemd dat Nigel de Jong en Clarence Seedorf even bepalen wie de bondscoach wordt", stelt Derksen. De Snor is meedogenloos over de oud-international. "En zeker van Seedorf weet ik dat hij heel rancuneus is tegen allerlei mensen in de voetballerij. Die hem, in zijn optiek, altijd gedwarsboomd hebben", vervolgt de analist. Hij noemt de commissaris zelfs "een gefrustreerde jongen die aan heel veel mensen een hekel heeft. En die mensen juist buiten de deur zal houden".

Volgens Derksen is het onbegrijpelijk dat een Nederlandse toptrainer als Peter Bosz nooit serieus ter sprake is gekomen. Bovendien voorziet hij problemen met de aanstelling van de nieuwe bondscoach. "Maar ik vind het onwerkbaar dat je een Spaanstalige jongen naar Nederland haalt om bondscoach te maken", klinkt het. "Hij spreekt geen Engels, waardoor hij niet kan communiceren. Die heeft dan een Kluivert nodig als tolk. Als coach is communiceren eigenlijk je grootste apparaat." Patrick Kluivert wordt momenteel inderdaad veelvuldig genoemd als mogelijke assistent in de nieuwe technische staf.

Tot slot deelt Derksen een opvallende theorie over de totstandkoming van de trainerskeuze. Volgens hem was niet Xavi, maar Michael Reiziger aanvankelijk de droomkandidaat van De Jong en Seedorf. De KNVB-top zou inderdaad gesprekken hebben gevoerd met Reiziger, maar durfde volgens Derksen niet door te pakken vanwege verwachte kritiek. "Ze merkten dat niemand in Nederland daar begrip voor had. En dat iedereen uit de voetballerij zei: die status heeft hij nog niet. Toen kwamen ze in het nauw", stelt de analist. Om de publieke opinie stil te houden, zou de voetbalbond uiteindelijk uitgeweken zijn naar een grote buitenlandse naam.