Kees Kist ziet nieuwe aanvalsleider voor Oranje: 'Als hij heel bijft...'

Kees Kist ziet in de toekomstige aanvalsleider van het Nederlands elftal. De voormalig topschutter van AZ stelt dat de jonge aanvaller over alle kwaliteiten beschikt om door te groeien tot een belangrijke kracht voor Oranje, mits hij in Alkmaar het vertrouwen krijgt als eerste keus in de spits. Volgens Kist grijpt de aanvaller momenteel zijn kans nu Troy Parrott buiten de selectie wordt gehouden vanwege een naderende transfer.

Meerdink maakte afgelopen zaterdag veel indruk tijdens het uitduel van AZ tegen FC Utrecht. In de Galgenwaard, waar de Alkmaarders met 1-4 wonnen en de koppositie in de Eredivisie grepen, nam de aanvaller vlak na rust de 0-3 voor zijn rekening. Het was zijn eerste treffer in de nog prille competitie. Kist, die als rapporteur voor De Telegraaf werkt, zag een speler die sterk in de lucht was, balvastheid toonde en op de juiste plek stond om te scoren.

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"Mexx Meerdink van AZ bewees tegen FC Utrecht weer helemaal terug te zijn", stelt Kist. De oud-international, die in 1979 als eerste Nederlander de Europese Gouden Schoen won, was overtuigd door het optreden van de AZ-spits. Kist vervolgt: "Hij was kopsterk, balvast en snel en speelde met veel gevoel voor de juiste positie. Dat bleek wel bij zijn intikker." Volgens het clubicoon beschikt de speler over een essentieel instinct. "Dat hij ook een neus voor de goal heeft, maakt hem een complete spits", aldus Kist.

De ontwikkeling van Meerdink werd vorig seizoen nog flink afgeremd door een zware liesblessure, waardoor hij maandenlang aan de kant stond. Inmiddels is hij weer volledig fit en lijkt hij de nummer één keuze in de punt van de aanval te worden. Dit heeft mede te maken met de situatie rondom Parrott. De Ierse international ontbrak tegen FC Utrecht omdat hij op het punt staat een transfer te maken naar Real Betis. "Hij voelde zich bevrijd nu Troy Parrott niet bij de selectie zat", zegt Kist. Als de spits van AZ deze lijn doortrekt, ligt er volgens de oud-topschutter een grote toekomst voor hem in het verschiet. "Als hij heel blijft en vertrouwen krijgt als eerste spits, is hij de nieuwe aanvalsleider van Oranje."