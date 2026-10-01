Kijkers maken massaal gehakt van twee Oranje-spelers: ‘Niets goed gedaan!’

Het Nederlands elftal begon donderdagavond tegen (2-0 achterstand halverwege) voor het eerst in 24 jaar met twee broers in de basis: en . De twee Oranje-internationals worden online echter massaal bekritiseerd vanwege hun spel in de eerste helft.

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De laatste keer dat er twee broers samen aan de aftrap verschenen bij het Nederlands elftal was op 13 februari 2002. Destijds koos bondscoach Dick Advocaat in het WK-kwalificatieduel met Engeland voor zowel Frank de Boer als Ronald de Boer.

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Jurriën Timber en Quinten Timber kregen donderdag samen de kans in de basis van bondscoach Xavi Hernández: Jurriën centraal achterin, Quinten op het middenveld. De twee broers hebben beiden echter weinig indruk gemaakt in de eerste 45 minuten.

“De gebroeders Timber vieren vakantie in Griekenland. Heeft met voetbal weinig te maken”, schrijft een kijker tijdens de eerste helft bijvoorbeeld op X. Een andere kijker reageert met: “De gebroeders Timber zijn far away de slechtste broers die ooit tegelijk voor Oranje uitkwamen.”

Van de twee broers krijgt Quinten Timber overigens de meeste kritiek. De middenvelder van Crystal Palace oogde een aantal keer zeer onwennig in balbezit en liet zich bovendien een aantal keer aftroeven in de duels. “Quinten Timber is leuk voor de Eredivisie, maar in Oranje voegt hij niks toe”, oordeelt een kijker hard.