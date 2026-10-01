Live voetbal 7

Kijkers maken massaal gehakt van twee Oranje-spelers: ‘Niets goed gedaan!’

1 oktober 2026, 21:38
Griekenland Nederlands elftal
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

Het Nederlands elftal begon donderdagavond tegen (2-0 achterstand halverwege) voor het eerst in 24 jaar met twee broers in de basis: Jurriën Timber en Quinten Timber. De twee Oranje-internationals worden online echter massaal bekritiseerd vanwege hun spel in de eerste helft.

Volg Griekenland - Nederland hier in ons liveblog!

De laatste keer dat er twee broers samen aan de aftrap verschenen bij het Nederlands elftal was op 13 februari 2002. Destijds koos bondscoach Dick Advocaat in het WK-kwalificatieduel met Engeland voor zowel Frank de Boer als Ronald de Boer.

Artikel gaat verder onder video

Jurriën Timber en Quinten Timber kregen donderdag samen de kans in de basis van bondscoach Xavi Hernández: Jurriën centraal achterin, Quinten op het middenveld. De twee broers hebben beiden echter weinig indruk gemaakt in de eerste 45 minuten.

“De gebroeders Timber vieren vakantie in Griekenland. Heeft met voetbal weinig te maken”, schrijft een kijker tijdens de eerste helft bijvoorbeeld op X. Een andere kijker reageert met: “De gebroeders Timber zijn far away de slechtste broers die ooit tegelijk voor Oranje uitkwamen.”

Van de twee broers krijgt Quinten Timber overigens de meeste kritiek. De middenvelder van Crystal Palace oogde een aantal keer zeer onwennig in balbezit en liet zich bovendien een aantal keer aftroeven in de duels. “Quinten Timber is leuk voor de Eredivisie, maar in Oranje voegt hij niks toe”, oordeelt een kijker hard.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Xavi/Griekenland

Griekse media melden onrust bij Oranje, vlak voor belangrijk duel

  • Gisteren, 08:06
  • Gisteren, 08:06
  • 6
Xavi en Driessen

Valentijn Driessen ziet Xavi door de mand vallen: 'Hij kon het niet...'

  • vr 25 september, 08:32
  • 25 sep. 08:32
  • 22
Wesley Sneijder

Wesley Sneijder heeft bezwaar tegen Xavi: 'Ik vind het gewoon een beetje vreemd'

  • ma 28 september, 21:24
  • 28 sep. 21:24
  • 10
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Jurriën Timber

Jurriën Timber
Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 25 jaar (17 jun. 2001)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Arsenal
2
0
2025/2026
Arsenal
30
3
2024/2025
Arsenal
30
1
2023/2024
Arsenal
2
1

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws