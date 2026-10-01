Rafael van der Vaart vindt hype omtrent Oranje-international overdreven

Het Nederlands elftal begint donderdagavond met in de basis aan de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League. Rafael van der Vaart vindt de complimenten die de middenvelder van PSV woensdag kreeg van bondscoach Xavi Hernández enigszins overdreven.

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Til was aanvankelijk niet opgeroepen door Xavi voor de interlandperiode, maar na de afmelding van de geblesseerde Justin Kluivert mocht hij zich alsnog melden bij Oranje. Hij maakte een prima indruk in de duels met Duitsland (1-1) en Servië (1-2 overwinning) en kreeg woensdag complimenten van Xavi.

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De Spaanse bondscoach bekende voor de camera van de NOS dat hij een fout gemaakt had door Til in eerste instantie niet te selecteren. "Guus doet het geweldig. Hij verdiende het om te spelen. Ik heb ook tegen hem gezegd: 'Ik heb me vergist, jij hoort in de selectie'. Je moet eerlijk zijn. Hij is op en top professioneel. Ik ben heel blij met hem”, vertelde Xavi over Til.

Van der Vaart wordt donderdagavond voorafgaand aan de wedstrijd tegen Griekenland geconfronteerd met de woorden van Xavi over Til. De oud-voetballer vindt het niet vanzelfsprekend dat de PSV’er tot de selectie van Oranje behoort. “Xavi had zijn excuus aangeboden omdat Til er meteen bij hoorde te zijn. Dat vind ik een beetje overdreven.”

“Want dat zou betekenen dat hij er vanaf nu altijd bij zal zijn”, vervolgt Van der Vaart. “Het is een goede speler, prima. Maar ik snap ook wel als hij er niet bij was geweest”, aldus de oud-international.