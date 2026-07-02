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Sébastien Haller heeft nieuw avontuur te pakken na vertrek bij FC Utrecht

2 juli 2026, 16:02
Sébastien Haller heeft nieuw avontuur te pakken na vertrek bij FC Utrecht
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Sébastien Haller vervolgt zijn loopbaan bij Sanfrecce Hiroshima, zo meldt Rudy Galetti donderdag op X. De Ivoriaan zat na zijn vertrek bij FC Utrecht zonder club, maar vertrekt transfervrij naar de nummer vier van het hoogste niveau van Japan.

Volgens de transferjournalist tekent Haller een contract van één jaar, met een optie voor nog een extra jaar bij Sanfrecce Hiroshima.

Haller maakte tussen 2014 en 2017 grote indruk bij FC Utrecht, waardoor hij transfers naar onder meer Eintracht Frankfurt en West Ham United kon maken. Vervolgens keerde de spits in 2021 terug in Nederland bij Ajax, waar hij eveneens uitgroeide tot een ware goalgetter. Via Borussia Dortmund en Leganés keerde Haller in 2024 terug bij FC Utrecht. Tussendoor overwon de Ivoriaan in 2022 teelbalkanker.

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De tweede periode van Haller in de Domstad verliep een stuk stroever dan de eerste. In de afgelopen twee seizoenen maakte de aanvaller slechts zeven doelpunten. Niet voor niets besloot FC Utrecht zijn aflopende contract niet te verlengen.

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Sébastien Haller

Sébastien Haller
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 32 jaar (22 jun. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
23
1
2024/2025
Dortmund
0
0
2024/2025
Leganés
8
0
2024/2025
Utrecht
16
4

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Sparta
0
0
0
15
Telstar
0
0
0
16
Twente
0
0
0
17
Utrecht
0
0
0
18
Willem II
0
0
0

Complete Stand

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