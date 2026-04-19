Ruud Gullit: 'Iedereen heeft het over Cruijff en Slot, niemand over Simeone'

19 april 2026, 15:42
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ruud Gullit vindt dat Diego Simeone te weinig krediet krijgt. Weliswaar is Simeone de bestbetaalde trainer ter wereld, maar door analisten wordt hij volgens Gullit nog niet voldoende op waarde geschat. Gullit vindt El Cholo een van de beste trainers aller tijden.

Simeone loodste Atlético deze week ten koste van FC Barcelona naar de halve finale van de Champions League. Sinds zijn aanstelling in 2011 won hij de landstitel (twee keer), de Copa del Rey, de Supercopa, de Europa League (twee keer) en de UEFA Supercup (twee keer). De Champions League ontbreekt nog op zijn palmares, na twee verloren finales. In de slotweken van het seizoen hoopt Simeone ook die prijs nog te veroveren.

Ongeacht hoe het seizoen afloopt, verdient Simeone volgens Gullit meer waardering. “Men heeft het altijd over Johan Cruijff, en dat is terecht. Men heeft het over Pep Guardiola, dat is terecht. Men heeft het over Jürgen Klopp, dat is terecht. Arne Slot, als het goed gaat: ook terecht", somt Gullit op.

"Maar Simeone is een van de beste coaches ooit. Dat wordt nooit gezegd. Mensen zijn altijd een beetje negatief over hem, maar hij speelt efficiënt en herkenbaar voetbal. Hij maakt het niet moeilijk voor zijn spelers”, merkt Gullit op. "Hij heeft niet de spelers die Pep of FC Barcelona heeft, maar hij heeft wel allemaal spelers met karakter, die heel hard werken en goed kunnen voetballen.”

Simeone is een van de langstzittende trainers ter wereld. Wereldwijd zitten alleen Simon Weaver (16 jaar bij Harrogate Town), Gurban Gurbanov (17 jaar bij Qarabag), Frank Schmidt (18 jaar bij 1. FC Heidenheim) en Jomo Sono (32 jaar bij Jomo Cosmos) langer bij hun club. “Als jij daar al zo lang zit, en zo lang op het hoogste niveau kan blijven spelen, dan ben je echt een geweldenaar”, zegt Gullit over Simeone. “Dus ik vind dat hij zeker behoort tot de beste trainers die er zijn."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Atlético Madrid
Team: Atlético
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (28 apr. 1970)

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
2
Real Madrid
31
36
70
3
Villarreal
31
20
61
4
Atlético
31
19
57
5
Betis
31
7
46
6
Celta
31
4
44

Complete Stand

