Johan Derksen: 'AZ en NEC zijn de twee leukste teams van Nederland'

Johan Derksen is zondagavond aanwezig bij de bekerfinale tussen AZ en NEC. De 77-jarige supporter is enthousiast over het voetbal dat beide ploegen spelen en hoopt dat zijn jeugdliefde uit Nijmegen zondag aan het langste eind trekt.

Derksen, al tientallen jaren supporter van NEC, is samen met zijn vriend Henk Kuipers door de Nijmeegse club uitgenodigd om de finale bij te wonen. Normaliter bezoekt Derksen geen voetbalstadions, maar voor NEC maakte hij deze keer een uitzondering.

Bij aankomst in De Kuip werd Derksen opgewacht door ESPN: "Ik ben al 71 jaar supporter en dit is eigenlijk de eerste keer dat ze een kans hebben om te winnen. Dan moet je erbij zijn", aldus Derksen. "Het zijn de twee leukste teams van Nederland die tegen elkaar spelen, dus dat wordt leuk."

Derksen geniet bij NEC met name van de veteranen Tjaronn Chery en Bryan Linssen: "Ik vind het geweldig. Als ik de baas was geweest bij NEC, had ik ze nooit gekocht; wat moet je immers met twee van die veteranen? Maar ze doen het fantastisch. Topfit, heel goed!"

Mocht NEC de bekerfinale verliezen, dan is de dag van Derksen niet direct verpest: "Eerlijk gezegd ben ik niet zo'n supporter die een slechte middag beleeft als NEC verliest, hoor. Ik gun het AZ ook, want die jongens hebben het voortreffelijk gedaan. Ik ben inmiddels een beetje losgemaakt van het fanatisme."