LIVE KNVB Beker | Domper voor NEC, Önal keert niet terug voor tweede helft

19 april 2026, 18:00   Bijgewerkt: 18:54
Wouter Goes (AZ) en Bryan Linssen (NEC) met op de achtergrond De Kuip en de KNVB Beker
Foto: © Imago / Realtimes
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Wie legt beslag op de KNVB Beker 2025/26: wordt het AZ of tóch N.E.C.? Vandaag krijgen we eindelijk het antwoord, als om 18.00 uur in De Kuip in Rotterdam de finale dan eindelijk gaat beginnen. Beide finalisten waren er de afgelopen seizoenen al dichtbij: AZ verloor vorig jaar na strafschoppen de eindstrijd van Go Ahead Eagles, terwijl N.E.C. een jaar eerder maar net werd verslagen door Feyenoord (1-0). In dit liveblog blijf je de hele dag op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de bekerfinale AZ - N.E.C.

LIVE finale KNVB Beker: AZ - NEC

19:20

51' - NEC jaagt op gelijkmaker (1-0)

Het begin van de tweede helft wordt gedicteert door de Nijmegenaren. AZ komt amper van eigen helft af. Een voorzet van Chery kan worden weggekopt door Goes, die hiermee een corner weggeeft.

19:16

Pyroshow NEC

19:15

45' - Tweede helft van start (1-0)

Vanwege een pyroshow en de daarbij behordende rookontwikkeling duurde het iets langer dan gepland, maar we voetballen weer.

19:14

🔄 45' - Wissel bij NEC (1-0)

Önal blijft achter in de kleedkamer, Willumsson komt binnen de lijnen als zijn vervanger.

18:55

45+3' - Rust (1-0)

Na de voorsprong is het wedstrijdbeeld volledig gekanteld. Na de voorsprong hebben de Alkmaarders de wedstrijd volledig onder controle. Kan Schreuder nog wat omzetten in de rust?

18:51

45' - Extra tijd eerste helft (1-0)

We voetballen in de eerste helft nog minimaal drie minuten langer door.

18:50

39' - Önal aangeslagen (1-0)

Even leek het te gaan, maar het wordt nu toch pijnlijk duidelijk dat Önal het veld zal moeten verlaten. 

18:48

Wouter Goes maakt de tongen weer los

Wouter Goes in grote wedstrijden, het blijft een onderwerp van discussie. Lees het artikel hier...

NEC is woedend op Wouter Goes na incident met Jasper Cillessen

Wouter Goes van AZ veroorzaakte zondagavond irritatie bij NEC door twee incidenten met doelman Jasper Cillessen tijdens een wedstrijd. Scheidsrechter Danny Makkelie moest ingrijpen na een botsing bij een corner.

18:43

36' - Poging van afstand NEC (1-0)

Dasa probeert van afstand de bal in de korte hoek binnen te schieten, maar raakt de bal niet optimaal. Het is een makkelijke prooi voor Owusu-Oduro.

18:42

35' - Blessure Önal lijkt mee te vallen (1-0)

De vleugelaanvaller staat nog altijd binnen de lijnen, het lijkt er op dat hij gewoon door kan spelen.

18:41

34' - Gevaarlijk moment NEC (1-0)

De ploeg van Schreuder geeft zich niet zomaar gewonnen. Een hakballetje van Dasa die meegeeft op Ouiassa. Hij vindt Lebreton, die kan uithalen, maar Goes gooit zich met alles wat hij heeft voor de bal en weet te blokken.

18:39

⚽ 32' - AZ op voorsprong (1-0)

Ontlading bij de Alkmaarders. Kort na de kansen van Clasie en Dijkstra is daar toch de goal. Een flitsende actie van Daal, Goes legt hem klaar en De Wit kan hem binnenschieten. Het is een goed uitgespeelde goal van de ploeg van Echteld, die de finale nu leiden.

18:35

28' - Blessure bij Önal (0-0)

De jonge aanvaller van NEC lijkt last te hebben van een blessure en kan ogenschijnijk niet verder. Een domper voor hem en het team, omdat hij van de week nog vastberaden was een grote rol te spelen in de finale.

18:34

26' - Eerste opstootje (0-0)

Bij een corner krijgt Sandler het aan de stok met Goes. Veel spelers bemoeien zich er mee, maar Makkelie zorgt er voor dat de situatie niet escaleert.

18:32

25' - AZ twee keer dichtbij (0-0)

Ineens is daar AZ. Eerst eindigt een schot van Clasie op de kruising. Vanuit de tweede lijn wordt de bal diep gestoken naar Dijkstra die de openingstreffer eigenlijk moet maken, waar het niet dat Jasper Cillessen zich onderscheidt met een prima redding. 

AZ - NEC

AZ
18:00
N.E.C.
Vandaag om 18:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

