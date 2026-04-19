Live voetbal 4

Johan Derksen is het zat en vertrekt voortijdig bij bekerfinale

19 april 2026, 20:40
Johan Derksen
Foto: © SBS
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Johan Derksen is zondagavond voortijdig vertrokken bij de bekerfinale tussen AZ en NEC (5-1). Dat meldt Vandaag Inside. De analist en supporter van de Nijmegenaren vond er naar eigen zeggen helemaal niets aan.

Journaliste Noa Vahle wachtte Derksen op bij de uitgang van De Kuip. De analist, al tientallen jaren supporter van NEC, was samen met zijn goede vriend Henk Kuipers uitgenodigd om de finale bij te wonen. Normaliter bezoekt Derksen geen stadions meer, maar voor 'zijn' NEC maakte hij een uitzondering.

Artikel gaat verder onder video

"AZ wint volledig terecht", concludeerde Derksen bij zijn vroege vertrek. "Ze waren veel beter; NEC bakte er niets van. De spelers zijn het duidelijk nog niet gewend om dit soort wedstrijden onder grote druk te spelen. Dat kunnen ze simpelweg niet aan. Het is een grote teleurstelling, zeker nadat ik 3,5 uur in de auto heb gezeten."

Derksen zal niet snel meer in een voetbalstadion te vinden zijn: "Ik vond er niets aan, vooral omdat NEC niets liet zien. Toch kan ik ermee leven. Ik gun het AZ van harte; ze waren veel beter en ik ben een sportieve verliezer."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • Gisteren, 18:56
  • 17 apr. 08:31
  • 16 apr. 22:14
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

AZ - NEC

AZ
5 - 1
N.E.C.
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws