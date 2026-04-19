Johan Derksen is het zat en vertrekt voortijdig bij bekerfinale

Johan Derksen is zondagavond voortijdig vertrokken bij de bekerfinale tussen AZ en NEC (5-1). Dat meldt Vandaag Inside. De analist en supporter van de Nijmegenaren vond er naar eigen zeggen helemaal niets aan.

Journaliste Noa Vahle wachtte Derksen op bij de uitgang van De Kuip. De analist, al tientallen jaren supporter van NEC, was samen met zijn goede vriend Henk Kuipers uitgenodigd om de finale bij te wonen. Normaliter bezoekt Derksen geen stadions meer, maar voor 'zijn' NEC maakte hij een uitzondering.

"AZ wint volledig terecht", concludeerde Derksen bij zijn vroege vertrek. "Ze waren veel beter; NEC bakte er niets van. De spelers zijn het duidelijk nog niet gewend om dit soort wedstrijden onder grote druk te spelen. Dat kunnen ze simpelweg niet aan. Het is een grote teleurstelling, zeker nadat ik 3,5 uur in de auto heb gezeten."

Derksen zal niet snel meer in een voetbalstadion te vinden zijn: "Ik vond er niets aan, vooral omdat NEC niets liet zien. Toch kan ik ermee leven. Ik gun het AZ van harte; ze waren veel beter en ik ben een sportieve verliezer."