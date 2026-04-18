Marcel Boekhoorn is ontzettend te spreken over Dick Schreuder, de huidige trainer van NEC. De investeerder van de Nijmegenaren hoopt dat de succestrainer nog lang verbonden blijft bij de club: “Hij moet de Diego Simeone van NEC worden”, zegt hij bij De Telegraaf.

Schreuder is bezig aan een fantastisch eerste seizoen bij NEC. De oefenmeester haalt successen met zijn aanvallende visie en doet volop mee voor de tweede plaats, de plek de recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor de Champions League. Ook speelt NEC zondag de bekerfinale tegen AZ.

Het is smullen geblazen voor investeerder én fervent NEC-fan Boekhoorn: “Het voetbal dat we spelen is zo leuk. Ik houd van aanvallen en ik houd van het voetbal dat Dick Schreuder speelt”, opent de geldschieter in gesprek met De Telegraaf. “We gaan nooit meer terug naar een verdedigende trainer. Ik wil Dick niet kwijt. Hij moet de Diego Simeone van NEC worden. Voorlopig heeft hij nog een tweejarig contract en onze topmensen laten we niet zomaar vertrekken”, zegt hij.

Simeone staat sinds 2011 aan het roer bij Atlético Madrid. Zijn contract loopt nog door tot medio 2027. Het zou zomaar kunnen dat Schreuder ná dit seizoen alweer vertrekt uit De Goffert. De oefenmeester staat er uiteraard goed op en wordt regelmatig gelinkt aan clubs als Ajax. “Ik snap dat hij ambities heeft, maar als we met NEC volgend jaar Europa in gaan, dan is dat ook een flinke uitdaging voor hem. Dat wordt dan voor hem ook de eerste keer.”