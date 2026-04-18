Australië van Popovic mikt op nieuwe WK-stunt

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Australië, dat opnieuw hoopt te verrassen als taaie outsider op het grootste podium.

Australië verschijnt opnieuw op het WK met een herkenbare identiteit. Ze zijn fysiek sterk, gedisciplineerd en bovenal lastig te bespelen. De Socceroos hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een ploeg die zelden wordt weggespeeld en op toernooien vaak boven zichzelf uitstijgt. Zonder absolute wereldsterren blijft het collectief de grootste kracht van de Australiërs.

Popovic moet Australië laten overleven

Artikel gaat verder onder video

De leiding is in handen van Tony Popovic. De bondscoach kreeg de taak om Australië verder te ontwikkelen en tegelijkertijd de bekende stabiliteit te behouden. Onder zijn leiding is Australië trouw gebleven aan zijn speelstijl: compact, georganiseerd en gevaarlijk in de omschakeling. De ploeg geeft weinig weg en probeert vanuit discipline en fysieke kracht wedstrijden naar zich toe te trekken.

Programma WK 2026: alles draait om details

Australië treft in de groepsfase drie tegenstanders van vergelijkbaar niveau, waardoor de marges klein zullen zijn. In een poule zonder uitgesproken favoriet kan elke wedstrijd beslissend zijn voor de strijd om de knock-outfase.

Speelschema Australië (Groep D):

14 juni - 06:00 uur: Australië - Turkije in Vancouver

19 juni - 21:00 uur: Verenigde Staten - Australië in Seattle

26 juni - 04:00 uur: Paraguay - Australië in San Francisco

WK-historie: vaste waarde met uitschieters

Australië is inmiddels een vaste deelnemer op het WK en speelde sinds 2006 vrijwel elk toernooi. Het grootste succes kwam in 2006, toen de ploeg onder leiding van Guus Hiddink de achtste finale bereikte.

Ook in 2022 liet Australië zich opnieuw zien door de knock-outfase te halen. Daarin bleek Lionel Messi met Argentinië uiteindelijk te sterk, maar opnieuw werd duidelijk dat de Socceroos op een WK moeilijk te verslaan zijn. Hoewel echte doorbraken richting de laatste vier zijn uitgebleven, heeft Australië zich wel gevestigd als een land dat op eindtoernooien kan verrassen.

Bekende namen bij Australië

Australië beschikt niet over een selectie vol supersterren, maar wel over spelers die gewend zijn aan het internationale niveau en die binnen het collectief een duidelijke rol vervullen.

De meest ervaren naam is Mathew Ryan. De oud-doelman van AZ is al jaren een vaste waarde en brengt rust en leiderschap binnen de ploeg. Achterin is Harry Souttar een belangrijke pion. De centrale verdediger is fysiek sterk en dominant in de lucht, wat perfect past bij de speelstijl van Australië.

Op het middenveld zorgt Jackson Irvine voor energie en balans. Zijn loopvermogen en duelkracht maken hem onmisbaar in het systeem van de Socceroos. Voorin blijft Mitchell Duke een vertrouwde naam, vooral vanwege zijn werklust en directe speelstijl.

De naam die het meest tot de verbeelding spreekt, is Jordan Bos. De linksback van Feyenoord is de afgelopen periode sterk in opkomst en laat zien dat hij met zijn diepgang, energie en aanvallende impulsen een belangrijke rol kan spelen. Bos voegt iets extra’s toe aan het elftal en kan juist in gesloten wedstrijden het verschil maken.

Daarnaast is Ajdin Hrustic van Heracles een creatieve optie op het middenveld, iemand die met zijn techniek en passing voor onverwachte momenten kan zorgen. De kracht van Australië ligt echter niet in individuele klasse, maar in discipline, fysieke intensiteit en het collectief.

Kan Australië opnieuw verrassen?

Australië begint het WK zonder grote verwachtingen, maar juist dat maakt het een gevaarlijke outsider. De Socceroos hebben in het verleden laten zien dat ze met organisatie en strijdlust ver kunnen komen, zelfs tegen sterkere tegenstanders.

In een groep waarin de verschillen klein zijn, kan Australië opnieuw profiteren van zijn herkenbare speelstijl. De vraag is of die combinatie van discipline en teamgeest ook in 2026 voldoende is om opnieuw de knock-outfase te bereiken.