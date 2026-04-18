Başar Önal laat zich niet afleiden door de geruchten over de interesse van grote clubs. De vleugelspeler van NEC werd de voorbije weken in verband gebracht met clubs als Fenerbahçe, Atlético Madrid en Aston Villa. In gesprek met FCUpdate-journalist Maxim Textor reageert hij op de vermeende interesse.

Önal krijgt zondag de kans om zich nog nadrukkelijker in de kijker te spelen, als NEC het opneemt tegen AZ in de bekerfinale. Toch bekijkt hij de wedstrijd niet op die manier. “Qua spanning doet het niet zo veel met me. Ik vind het vooral heel leuk. Het zijn grote clubs die interesse tonen, dat is mooi. Maar het beïnvloedt me niet in wedstrijden. Ik blijf gewoon mijn eigen spel spelen. Dat moet ook, want daardoor zijn ze uiteindelijk komen kijken.”

Met 9 doelpunten en 8 assists in 31 officiële wedstrijd kent Önal een sterk seizoen bij NEC. Hij is een belangrijke kracht in de succesploeg van Dick Schreuder, dus rijst de vraag of hij al in beeld is bij de nationale ploeg van Turkije. Önal speelde al acht wedstrijden voor Turkije Onder 21 en hoopt op termijn te debuteren in de hoofdmacht.

“Hoe dichtbij ik ben, weet ik niet precies. Maar ik denk wel dat ze me kennen. Voor je land uitkomen is een ultieme droom, of dat nou Turkije of Nederland is. Ik heb voor Turkije gekozen. Mijn droom is om ooit met Turkije op een eindtoernooi te staan. Daar werk ik naartoe”, zegt Önal, die niet rekent op WK-deelname. “Je kunt altijd hopen, natuurlijk. Maar misschien is het nog wat vroeg. Ik zeg nooit nooit, maar op dit moment ga ik daar nog niet van uit.”