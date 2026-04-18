Is de bekerfinale pas het begin? Başar Önal mag dromen van reuzenstappen

18 april 2026, 08:25
NEC-speler Basar Onal
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Başar Önal laat zich niet afleiden door de geruchten over de interesse van grote clubs. De vleugelspeler van NEC werd de voorbije weken in verband gebracht met clubs als Fenerbahçe, Atlético Madrid en Aston Villa. In gesprek met FCUpdate-journalist Maxim Textor reageert hij op de vermeende interesse.

Önal krijgt zondag de kans om zich nog nadrukkelijker in de kijker te spelen, als NEC het opneemt tegen AZ in de bekerfinale. Toch bekijkt hij de wedstrijd niet op die manier. “Qua spanning doet het niet zo veel met me. Ik vind het vooral heel leuk. Het zijn grote clubs die interesse tonen, dat is mooi. Maar het beïnvloedt me niet in wedstrijden. Ik blijf gewoon mijn eigen spel spelen. Dat moet ook, want daardoor zijn ze uiteindelijk komen kijken.”

Met 9 doelpunten en 8 assists in 31 officiële wedstrijd kent Önal een sterk seizoen bij NEC. Hij is een belangrijke kracht in de succesploeg van Dick Schreuder, dus rijst de vraag of hij al in beeld is bij de nationale ploeg van Turkije. Önal speelde al acht wedstrijden voor Turkije Onder 21 en hoopt op termijn te debuteren in de hoofdmacht.  

“Hoe dichtbij ik ben, weet ik niet precies. Maar ik denk wel dat ze me kennen. Voor je land uitkomen is een ultieme droom, of dat nou Turkije of Nederland is. Ik heb voor Turkije gekozen. Mijn droom is om ooit met Turkije op een eindtoernooi te staan. Daar werk ik naartoe”, zegt Önal, die niet rekent op WK-deelname. “Je kunt altijd hopen, natuurlijk. Maar misschien is het nog wat vroeg. Ik zeg nooit nooit, maar op dit moment ga ik daar nog niet van uit.”

Is Başar Önal toe aan een stap hogerop?

➡️ Meer over NEC

Lees ook:
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • ma 13 april, 16:40
  • 13 apr. 16:40
  • 13
Marcel Boekhoorn met op de achtergrond het stadion van NEC

NEC-geldschieter Boekhoorn is 'megateleurgesteld' in gemeente Nijmegen en wijst naar PSV

  • wo 15 april, 08:32
  • 15 apr. 08:32
  • 9
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Hugo Borst walgt van gedrag Van Persie: ‘Schelden, zeiken, zuigen’

  • ma 13 april, 16:03
  • 13 apr. 16:03
  • 12
Quarlon
Zou voor elke club in Nederland een versterking zijn. Kom maar naar Feyenoord toe. Ben bang dat hij naar het buitenland vertrekt

Basar Önal

Basar Önal
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 21 jaar (6 jul. 2004)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
27
7
2024/2025
NEC
34
1
2023/2024
De Graafschap
32
9

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

